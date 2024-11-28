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娛樂

黃子華晉升億萬票房男星 鄭裕玲稱再合作有心理壓力

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）、高鈞賢和梁琤前晚到中環出席時裝活動，Do姐日常工作需要大量服裝，除有贊助、造型師幫忙外，亦不時置裝以備不時之需，但沒有收藏衣服習慣，「我經常整理衣櫃，覺得斷捨離好療癒，會開着電視或聽音樂，執拾不用的衣物送給朋友。那些衣物在我身上的作用已完成，可以在朋友身上繼續發揮，絕對沒有不捨」。

有劇本再算 享受做觀眾

Do姐早前在個人頻道訪問舊拍檔黃子華，大爆曾一起推卻合作拍賀歲片，子華日前透露正找導演寫劇本，希望再跟她拍戲，Do姐說：「初初覺得吸引，但子華現在部部戲票房億億聲，我有心理壓力，相信子華睇劇本很仔細，要過到佢嗰關都唔容易。我們能否再合作，睇劇本先啦！」有沒有戲癮？她說：「我現在仍喜歡睇戲，會幻想自己演某些角色會怎樣？不過現在好多戲難拍、辛苦，很享受做觀眾，有電台給我講戲經，都很開心。」

高鈞賢戴「婚戒」 暗示好事近

高鈞賢左手無名指戴上戒指，問是否婚戒？他露出燦爛笑容，大賣關子，預告12月初有開心事公布，到時會分享照片，大家就一目了然，「今年40歲，離巢無綫10年，在上海、北京及廣州奔波工作，現選擇在深圳和香港有兩個住所，除了人生將有一個新角色，亦因為媽媽患病，剛做完手術，覺得要放多點時間在港照顧家人，也要兼顧內地的幕前工作和打理自己生意。（成家立室多個人照顧媽媽？）都可以這樣說，圈外女友是香港人，在香港有個人事業」。

高鈞賢稱於無綫出身，有情意結，只要有適合劇本，會再合作，早前參演新劇《刑偵12》，有幸跟林保怡演對手戲，承認壓力大，大讚前輩有無私精神，為劇集提供很多意見，「我合作過很多前輩，他是唯一一個對套戲好，他本身固然好戲，仲會照顧周邊的人和事。保怡會跟我研究劇本及角色，將故事變得更好，令角色更立體」。

記者：鍾一虹

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