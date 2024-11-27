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娛樂

【開箱】《Okura：難解事件搜查》靠偽證破懸案 反町隆史的非法正義

【明報專訊】《GTO麻辣教師》反町隆史與《騎著獨角獸》杉野遙亮合演富士電視台秋季日劇《Okura：難解事件搜查》，10月8日上架至今，截稿前已播第7集，收視徘徊在5.1%至7.8%之間，略遜於《The Travel Nurse》第2季，但跟同期劇集不相伯仲，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看，暫時只有5集，落後於日本兩周。故事講述昭和與令和兩代刑警，為了偵破懸案，不惜偽造證據，誓把兇徒繩之於法，實踐二人心目中的非法正義。

單元劇每集破解一案

《Okura：難解事件搜查》由《3年級A班～從現在開始，你們都是人質》武藤將吾編劇，以專門處理塵封懸案的特命搜查情報管理室為背景，由於類似案件，時代久遠難以偵破，因此警員的日常工作，並非查案而是輸入及整理陳舊資料檔案，因此被其他部門戲謔為Okura，日文解作倉庫，等同被警方高層投閒置散的「庶務二課」。

事實上，一眾留守「倉庫」的探員，大多屬於警界邊緣人，包括因爛賭而降職的室長幾多學（橋本潤飾）、曾任公安部現只想準時收工湊仔的牧原祈里（青木沙耶加飾）、非法駭入警方電腦資料庫的吉岡雷（前田旺志郎飾）等，至於白石麻衣飾演的結城倫子，暫時仍未交代背景，估計是為了捉拿殺父兇手而主動加盟。

《Okura：難解事件搜查》兩名主角的人物設定，屬於日劇常見的Odd Couple式拍檔，由性格到處事手法都截然不同：憤世嫉俗的昭和刑警飛鷹千壽（反町隆史飾），與心思縝密的令和幹探不破利己（杉野遙亮飾），二人一凹一凸，容易擦出火花；另一傳統日劇方程式是每集交代一位倉庫成員背景，由他們擔當一集主角，偵破相關案件的同時，亦逐步揭開主角背後隱藏的謎團，感覺似是把一塊又一塊拼圖，透過飛鷹湊合而成一幅完整的真相畫面。

不容許犯人逍遙法外

第1集已經鋪排大量伏筆，主線是10年前當飛鷹仍是搜查一課的王牌刑警，跟拍檔結城真一（平山祐介飾）調查連環殺警案，究竟兇手是誰？結城臨終前向飛鷹說出「捉迷藏」有何隱喻，導致飛鷹開槍擊斃拍檔？不破是警界明日之星，卻甘於降職到倉庫？還有飛鷹跟前妻井伏愁（觀月亞里沙飾）無論在公在私都合作無間，何以離婚收場？諸如此類謎團，都成為觀眾追看的原因。

如先所言，每集都跟一位倉庫警員的出身背景有關，例如第2集講述11年前中學生道尾忠司遭校園欺凌後，疑似跳樓自盡的懸案，死者正是吉岡雷的同學，當年由飛鷹負責調查，如今收到所謂網上報料，不破經過蒐證，發現是飛鷹自編自導之作，不破質問對方為何偽造證據來拘捕犯人？飛鷹怒吼：「我寧可把犯人拉到面前，都不願讓他們逍遙法外。」之後輪到牧原祈里為炸彈恐襲案中殉職的公安部丈夫翻案、不破為他保護不力而遭殺害的夜店女公關緝兇等，破案過程都大同小異。

非常時期用非常手段

飛鷹背負不可告人的秘密，不破何嘗沒有？當他聽罷飛鷹對「正義」的理解和實踐方法後，決定掉轉槍頭，答允跟他合作，全因「非常時期，用非常手段」，二人透過偽造證據，作為破案手段，或者誘使犯人認罪的招數，手法頗具爭議性，或許正是編劇刻意為之，藉以引起觀眾反思，傳統正義放諸現今世代是否仍然適合？

值得一提的是導演安排飛鷹駕駛Mini Cooper迷你車代步，相信是向經典動漫《城市獵人》主角孟波致敬，因後者與反町隆史同樣身材高大，擠在空間狹小的車廂，更易產生喜劇效果。

相關字詞﹕杉野遙亮 反町隆史 Okura：難解事件搜查 開箱

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