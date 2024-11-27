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娛樂

【娛樂場】「舞文弄影─香港電影與文學」重溫文學港產片 《紅玫瑰白玫瑰》關錦鵬出席映後談

【明報專訊】香港電影資料館以「舞文弄影─香港電影與文學」為主題，12月1日至明年2月重映17部電影。文學與電影屬兩種不同媒介，卻有千絲萬縷的緊密關係，電影人不乏從古今中外的文學著作汲取創作養分，啟發靈感，改編拍成電影，擴闊觀眾對文學世界的感知。另一方面，由戰前的侶倫、張吻冰（望雲），到戰後的易文、張愛玲、阮朗等作家，跨界參與電影編劇，為劇本增加不少文學色彩。

書影相輝 刺激銷情

五六十年代，是文學改編電影的高峰，無論來自上海或廣東一帶的電影人秉承五四精神，積極改編巴金、曹禺、魯迅等名作，傳達反封建的新文化思想。當時的小市民消閒娛樂不多，報章副刊的連載小說是其中之一，題材豐富多樣，包括文藝言情、武俠技擊、風月艷情……受歡迎的小說更被印刷成書，產生俗稱「三毫子小說」的廉紙小說；杜寧、鄭慧、依達等憑此成名，作品被拍成國、粵語片。這些小說借力電影的遠銷，令銷路更廣，改編電影亦得以吸納作者的「粉絲」慕名而至，達至書影相輝效應。

作者化身編劇跨界創作

踏入八十年代，亦舒、李碧華的流行小說，因緊貼香港時代與潮流變遷而大受歡迎，不少被改編成電影。此外，活躍於劇壇，以至擅於跨界創作的作家如杜國威、李敏，亦先後多次親自將劇作改編成電影和參與電影編劇。到了新世紀，隨着互聯網普及，文學載體由實體書變成網上發表，由此衍生出的網絡小說，不論行文或題材都令人耳目一新，部分掀起年輕網民捧讀的作品搬上大銀幕，同樣引起熱議。

17部電影橫跨不同時代

「舞文弄影─香港電影與文學」揀選橫跨1940年代至近代的作品，分為五部分，第一部「經典移植」精選改編文學名著的電影，包括1948年改編大文豪托爾斯泰小說《復活》的《再生緣》、1952年《新紅樓夢》、1956年《艷屍還魂記》、1956年《日出》和1994年張愛玲原著《紅玫瑰與白玫瑰》的《紅玫瑰白玫瑰》。

「小城碧玉」描寫城市女性心境，作品有侶倫原著《黑麗拉》改編1942年《蓬門碧玉》、1957年《黛綠年華》與1959年《玉女私情》。「時代觀照」透過人文關懷的角度探討倫理價值轉變，包括1956年《長巷》和《新寡》，以及1961年《華燈初上》。「筆語書情」講述來自不同世代的愛情浪漫故事，1958年《情賊》、1968年《蒙妮坦日記》和2017年《原諒他77次》。

最後部分「香港製造」選映3部改編自千禧年前後文學作品的電影，呈現本地創作實力，1989年《潘金蓮之前世今生》、1997年《南海十三郎》和2014年《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》。多場放映設有映後談，邀請創作人、學者、影評人等與觀眾交流。12月8日放映《紅玫瑰白玫瑰》，導演關錦鵬和編劇林奕華現身分享創作靈感，映後談將同步網上直播。

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