甄詠蓓感謝出錢出力助演藝界 張敬軒愧對拉票歌迷 自責未夠好

娛樂組

甄詠蓓近日在社交平台發文多謝過去一年幫助她的人，提到去年9月張敬軒（軒仔）主動邀她在其上環五星級studio授課，不收場租，還設立獎學金，由她和軒仔選出每班表現突出的同學獲獎，「其實他這些年來一直送年輕有潛質的artists來上課，當中有歌手有演員有舞者，費用都是他付的，他就是希望有才華的人不要被埋沒……天啊！我這個學生怎叫人不愛他。對人慷慨這回事，有時我也會忘記，但這個人不會」。她提及兩年多前行內發生一場工業意外，大爆軒仔每天風雨不改，指定專人製定有營養餐單送飯送湯給傷者，「當時間把事情淡化，他卻仍然惦掛被遺忘的人。他總是不需別人道謝，就因為這樣，我才要好好的感謝他」。軒仔留言回覆甄詠蓓：「Dear Missy，一切都因為你嘅愛，亦都因為你教我哋去愛。」

自掏腰包為舞蹈員訂製專屬耳機

演唱會監製莊少榮近日亦在社交網貼出和軒仔合照，鳴謝對方，表示軒仔非常着重演出質素，「他每個堅持，目的只有兩個，第一，就是希望每個入場觀眾都欣賞到一個非常出色的演出，他希望每個觀眾所用的一分一毫都是值得。第二，他希望每個參與製作演唱會的伙伴們都能夠成長，為香港演唱會業界爭光。可能在很多人眼中是沒有必要的壓力，但我看到的反而是無私的推動力」。他稱軒仔自掏腰包為舞蹈員訂製個人專屬耳機，目的只希望所有舞蹈員能夠盡情發揮最好狀態，又安排舞蹈員上戲劇訓練，希望提升舞蹈員的內在藝術修為，這些栽種對整個行業成長給予最大的推動力。

未兌現得獎承諾「冇法原諒自己」

軒仔近日因愛貓Leslie離世情緒受影響，前晚看到「澱粉」（粉絲暱稱）自發落區為他打入叱咤我最喜愛男歌手5強拉票短片，非常感觸，深夜開live跟粉絲訴說心情，自責未做到最好而道歉：「呢幾日有啲疲勞，其實今年覺得自己好唔安樂，特別臨近呢一輪5強之前，fans幫我喺旺角及銅鑼灣拉票，如果換着以前，我已經親身落去多謝大家。今年覺得，應承大家嘅嘢，有啲冇做到，所以變咗好慚愧同醜怪，覺得自己呢件事好錯，冇辦法原諒自己……」

軒仔稱計劃跟不上變化，今年年初攞完我最喜愛男歌手獎，2月開始匿埋了一段時間，計劃錄音做碟，但屋企接二連三發生好多事，工作與家庭之間，選擇先處理家事，自覺做得未夠好，「唔好話有冇盡力做，覺得自己唔夠硬淨，再硬淨啲就好，感謝大家對我的諒解和信任」。