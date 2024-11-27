陳曉華兩日無冲涼 陳家樂笑好臭

陳家樂要為HOY TV劇集《我愛九龍城》開工姍姍來遲，表示先後為兩台拍劇感覺差不多，因HOY TV的幕後有九成都在TVB合作過，「想不到TVB這部劇突然安排在11月播，雖要拍劇又要宣傳，但不感吃力，因有工作便開心」。對於陳曉華投訴拍攝時被取笑臭，陳家樂笑說：「只是好多衰衰格格的同劇男生鍾意玩她，一見到她就話臭，我都有份玩，但不是主腦，她不臭，但又未至於香。」他稱試過同時為3部作品開工，也試過3日沒回家。

譚凱琪初嘗打女滋味

譚凱琪穿上跟龔嘉欣合資開時裝店的服裝，稱只在網店出售，正考慮推出BB衫及母女裝，「我們各投資6位數字，生意不錯，希望快點便回本」。她表示在《異空感應》初嘗打女滋味，打算讓女兒收看，讓她見到媽媽的另一面。

記者：林祖傑