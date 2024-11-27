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娛樂

陳自瑤獲頒20年服務獎 「人生最美好時光奉獻TVB」

陳自瑤獲無綫頒發20年服務獎 胡蓓蔚獲獎大嗌「救命」
林敬剛獲TVB頒30年服務獎 稱戴耀明性格變孤僻：大家少聯絡

【明報專訊】陳自瑤（Yoyo）、胡蓓蔚、林敬剛及安德尊等昨日出席TVB「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」。Yoyo獲頒20年服務獎，表示沒想過時間過得那麼快，數字有點恐怖，笑指自己8歲加入公司，今年才28歲，「人生有幾多個20年，我最美好的時光都奉獻給公司。剛入行是個懵懂少女，什麼也不曉，感謝公司栽培，拍了很多劇，嘗試不同角色，讓我可以磨練演技，亦讓我學識待人處事，我的心態仍是20多歲，但演技和處事都進步和成熟了」。提到早前叫轉戰內地市場的老公王浩信多點返港陪女兒一事。Yoyo透露王浩信已返港，最近經常陪伴女兒。

胡蓓蔚攞服務獎嗌救命

同獲頒20年服務獎的胡蓓蔚稱以前見到別人攞服務獎，現在終於輪到自己，還是個20年服務獎，她大嗌：「救命，好老呀。」問到有什麼目標？她說：「人生到了這個年紀，隨心而行，選擇自己喜歡的工作，唱歌、主持和拍劇都試過，已沒太大的追求目標。」

林敬剛：唔覺戴耀明慘

獲頒30年服務獎的林敬剛被指忠心。他表示工作是為掙錢，跟同事相處開心也很重要，這是決定留在一間公司30年的原因。他透露曾被另一家電視台挖角，當時公司高層有跟他傾，最終決定留低，因覺得做生不如做熟。

談到其好友戴耀明無劇拍，要在茶餐廳打工洗碗和倒垃圾，林敬剛說：「2021年疫情時，我跟公司轉了合作方式，當時我都返自己的茶餐廳工作，每天清晨6時開工。他（戴耀明）現在去打工，都是一份工作，不覺得慘，最重要是他做得開心又掙到錢。（他有否呻無工開？）沒有，他這兩年變得有點孤僻，相約食飯都拒絕，大家少了聯絡。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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