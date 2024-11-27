《破．地獄》票房衝破9500萬 「遺體」演員讚陳茂賢黃子華關懷備至

楊靜文驚訝片尾出現自己照片名字

《破．地獄》完場字幕中，有特別鳴謝演「遺體」的演員，導演陳茂賢謝票時也特別多謝他們的付出。早前黃子華與陳茂賢等安排慶功宴，邀電影幕前幕後出席，包括演「遺體」的特約演員。片中飾演甄小姐（韋羅莎）兒子的小演員楊子漮日前分享慶功宴照片，扮「遺體」的演員楊靜文（Monkey）開心跟黃子華合照；楊靜文也在社交平台分享拍攝感受，提到《破‧地獄》戲裏戲外也很溫情，導演、黃子華及合作的工作人員對演員很尊重。她提到演出一場遺體化妝戲，她的嘴巴要假裝合不上，然後被黃子華用手合上，再用木棒撐着下巴底部至鎖骨附近，拍攝時導演多次問她有否不適，也不時安慰她：「辛苦你啦！就嚟得啦！頂多陣！」子華同樣關心問她有否不舒服，又說辛苦她了。她感恩遇上對團隊關懷備至的導演，難怪會拍出如此溫情之作。她的照片與名字在片尾謝幕出現，自己也感驚訝，感謝導演對每個演員尊重。

有網民發現楊靜文是2015年落選港姐，跟麥明詩同屆，當時被稱「翻版姚子羚」。她目前是KOL及開網店外，也有參與電影及電視演出，亦做商演活動等。

娛樂組