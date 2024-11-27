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娛樂

出爐金馬影后凱旋回港 鍾雪瑩未考慮加片酬 樂意做配角

鍾雪瑩封金馬影后認嚇親 揭獲獎優勝之處 暫未考慮加片酬

【明報專訊】29歲鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首度封金馬影后，擊敗前輩吳君如、張艾嘉、夏于喬及區嘉雯。昨日電影公司為她安排記者會開香檳慶祝，鍾雪瑩表示之後沒有特別慶祝活動，都是睇戲及在家瞓覺休息當慶祝，亦未考慮得獎後會否加片酬，同時親解在台上特別多謝「艾粒」的原因。她稱沒留意到前輩吳君如聽到賽果後呆了的表情，即使對方被嚇親，亦相當合理。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鍾雪瑩表示得獎心情已沒有太激動，「因我沒想過得獎，所以行上台時很平靜」。可有留意對手吳君如聽到賽果後呆了？她表示沒翻看片段，「因不習慣睇自己啲片，同埋驚自己講得不流暢，以前是觀眾，很有興趣睇前輩的得獎感言，覺得好好聽，現在輪到自己講感言，應該講得不太好，所以還是不翻睇了」。她認為不可憑一個畫面去判斷對方當下的心情，就算對方真的嚇親也是合理，「我都嚇親啦！我諗好多人都嚇親，震驚咗！純粹當時君如被拍到大頭，被放大來睇」。

稱君如被嚇親合理

覺得自己哪方面勝過前輩？鍾雪瑩說：「覺得不是勝過前輩，只是咁啱角色和題材要表現的比較多，加上前期工作同樣多，要學潛水和手語，可能評審在各方面加起來計算。」

兩次獲提名角逐金馬影后便登頂，鍾雪瑩稱是預期之外。問到下一個目標？她說：「繼續努力！目標是成為一個愈來愈鍾意拍電影的人，該片還未在港上映，未知能否趕及金像獎前，所以也不知會否獲提名或有否信心再攞獎。」她解釋因金馬獎前應承了「艾粒」，所以得獎才向兩人道謝。為何獲「艾粒」睇好是未來影后？她說：「他們一開始是講笑，有少少窒我，因我離開電台後隔年就拍電影，這是他們一貫風格，賤嘴一點的祝福，但後來變了不是窒，無咗『未來』兩個字，由一開始少少嘲諷到現在，相信他們都幾開心。」

「有得拍戲就開心」

鍾雪瑩表示得獎沒有苦盡甘來的想法，「因為我不覺得苦，但甘來就接受」。她開心見到香港多了很多新演員拍電影，機會去了年輕演員身上，她說：「今年我都拍了兩套劇及兩部電影，不算多，但也不是沒工作。」至於可會加片酬，她稱暫時未考慮，笑指現在很少片酬，不知加幾多。不過她表明得獎後不會只接當主角的電影，配角也樂意去演，只要有得拍戲就開心。

狂收逾200個祝賀短訊

鍾雪瑩稱很多朋友傳短訊祝賀，共收到200多個短訊。有何慶祝活動？她說：「暫時沒有，會瞓覺當慶祝，休息多啲回復元氣，令身體好啲。」她表示原本計劃到金馬影展睇很多戲，因撞正謝票未能成事，不過收到大會很多紀念品，包括得獎獲贈一部電動車，她說：「若賣了套現好容易被發現，因印有金馬獎標誌，或者放在公司吧！」

自嘲以前表演不堪入目

鍾雪瑩獲獎後網上瘋傳當年15歲參加《亞洲星光大道3》以及在特輯中與陳蕾、古淖文同台的片段，問可有勾起很多回憶？她說：「本身已忘記了這個片段，當時跟他們是第一次見面。」對於有網民稱當年的《亞洲星光大道》才是造星搖籃，她說：「當時有很多人睇，現在回頭看，自己真的有一嚿飯的感覺，因以前的我，包括表演都是不堪入目，現在有機會再睇番，好似一個記錄咁都幾得意，蠢蠢哋畀大家笑吓都幾好。」當年輸了比賽，卻造就成為影后？她說：「是沒有可能贏到的，所以無論如何都是一件好事，令我知道不適合唱歌，我唱歌很難聽。」

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