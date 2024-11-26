明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《熱血司祭2》 「神父」金南佶釜山捉毒販

【明報專訊】《讀取惡心的人們》金南佶、《夜晚開的花》李荷妮及《黑帶出勤中》金成均合演的韓劇《熱血司祭》，2019年首播，講述神父與刑警聯手查案，憑爽快節奏、動作場面與搞笑情節，大受歡迎，瞬間最高收視見22%。相隔5年，原班人馬開拍第2季，本月8日首播，背景搬到釜山，扮演神父的金南佶，繼續以靈活身手及機智頭腦，誓要剷除害人不淺的毒販。第2季成績亦不錯，上周六（23日）播第6集，收視升至12.8%的開播以來新高。

毒品滲透校園

《熱血司祭》首季講述貪腐檢察機關、政府區廳與黑社會所組成的黑暗勢力，覷覦九潭聖堂土地，殺害主任神父李英晙（鄭東煥飾）。脾氣火爆的金海日（金南佶飾）當神父前是反恐特警，誓要查出李英晙死因，並與黑暗勢力對抗；刑警具大榮（金成均飾）亦走出陰霾，與金海日聯手，加上檢察官朴京善（李荷妮飾）被金海日所救之後，三人結盟，扳倒惡勢力，最後教宗更親身到韓國表揚金海日。

第2季以李英晙神父逝世5周年追思彌撤開始，年輕服事李相延（文佑鎮飾）突然倒下，昏迷不醒。患有先天性心臟病的他，被發現體內有毒品。金海日深信相延絕不會吸毒，為了查明他昏迷真相，開始追查相關毒品來源。金海日查出相延想揭發有人向校內同學販賣毒品，遭對方灌食毒品。金海日無法原諒毒販，聯同具大榮及朴京善，合力逐層向上追查。金海日到毒販集結的釜山，偽裝成神學院教師，秘密調查以弱勢社群為目標的地下毒品集團，致力消滅所有毒販。

《熱血司祭2》跟首季一樣，由《金科長》朴才範編劇，但改由《讀取惡心的人們》朴寶藍執導，兩季風格卻一樣，包含搞笑、動作與罪惡元素。最大看點是金南佶扮演的金海日，身為神職人員卻有情緒管理障礙，只要一發火，誰都阻止不了；但他有正義感，洞察及分析能力俱佳；特工出身的他，今季身分還變得國際化，指梵蒂岡數百年來為了對抗罪惡，委任有能力的神父儆惡懲奸，就像梵蒂岡的秘密特警，被稱為「貝拉托」，遍佈全球並會互相幫助。首兩集便講述朴京善受金海日委託，往美國查案，卻遭當地警方誤以為她是罪犯之一，最終由美國神父助她脫困。

除了原班人馬演出，今季加入新角色釜山毒品科刑警具滋榮（金亨瑞飾）及釜山檢察官南頭憲（徐賢宇飾），後者因沒有人脈及背景，為了「升呢」選擇勾結毒販，但聰明的他，絕不會收取毒販的金錢，只要求吸毒權貴的名單，欲借此扶搖直上。另一方面，今季「Big Boss」是大毒梟金洪植（盛駿飾），來自老撾的他，手段兇殘，勢成金海日最強對手。

多齣韓劇講毒

《熱血司祭2》共12集，劇情緊湊，飾演金海日的金南佶，感覺比上季更投入，動作場面也更流暢；他與金成均及李荷妮的鬥嘴戲火花十足，相當搶眼，也是劇集看點之一。金南佶古靈精怪的小動作，也讓角色更有趣。金成均的「笨」警設定，亦夠逗趣，他在第二三集，扮熊貓「福寶」，便非常搞笑。未知是否因設定為動作喜劇，劇中黑幫外表兇神惡煞，其實全是膽小鬼，金海日虛張聲勢稍微威脅，黑幫通通中計，這一點似乎不太合邏輯。另一方面，今季奸角是毒販，近期不少韓劇亦與毒有關，如《江南 B-Side》、《惡中之惡》、《聯結》等，不知巧合，還是韓國的編劇同時有感而發。

相關字詞﹕韓劇 開箱 金成均 李荷妮 金南佶 熱血司祭2

上 / 下一篇新聞