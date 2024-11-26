【開箱】《熱血司祭2》 「神父」金南佶釜山捉毒販

毒品滲透校園

《熱血司祭》首季講述貪腐檢察機關、政府區廳與黑社會所組成的黑暗勢力，覷覦九潭聖堂土地，殺害主任神父李英晙（鄭東煥飾）。脾氣火爆的金海日（金南佶飾）當神父前是反恐特警，誓要查出李英晙死因，並與黑暗勢力對抗；刑警具大榮（金成均飾）亦走出陰霾，與金海日聯手，加上檢察官朴京善（李荷妮飾）被金海日所救之後，三人結盟，扳倒惡勢力，最後教宗更親身到韓國表揚金海日。

第2季以李英晙神父逝世5周年追思彌撤開始，年輕服事李相延（文佑鎮飾）突然倒下，昏迷不醒。患有先天性心臟病的他，被發現體內有毒品。金海日深信相延絕不會吸毒，為了查明他昏迷真相，開始追查相關毒品來源。金海日查出相延想揭發有人向校內同學販賣毒品，遭對方灌食毒品。金海日無法原諒毒販，聯同具大榮及朴京善，合力逐層向上追查。金海日到毒販集結的釜山，偽裝成神學院教師，秘密調查以弱勢社群為目標的地下毒品集團，致力消滅所有毒販。

《熱血司祭2》跟首季一樣，由《金科長》朴才範編劇，但改由《讀取惡心的人們》朴寶藍執導，兩季風格卻一樣，包含搞笑、動作與罪惡元素。最大看點是金南佶扮演的金海日，身為神職人員卻有情緒管理障礙，只要一發火，誰都阻止不了；但他有正義感，洞察及分析能力俱佳；特工出身的他，今季身分還變得國際化，指梵蒂岡數百年來為了對抗罪惡，委任有能力的神父儆惡懲奸，就像梵蒂岡的秘密特警，被稱為「貝拉托」，遍佈全球並會互相幫助。首兩集便講述朴京善受金海日委託，往美國查案，卻遭當地警方誤以為她是罪犯之一，最終由美國神父助她脫困。

除了原班人馬演出，今季加入新角色釜山毒品科刑警具滋榮（金亨瑞飾）及釜山檢察官南頭憲（徐賢宇飾），後者因沒有人脈及背景，為了「升呢」選擇勾結毒販，但聰明的他，絕不會收取毒販的金錢，只要求吸毒權貴的名單，欲借此扶搖直上。另一方面，今季「Big Boss」是大毒梟金洪植（盛駿飾），來自老撾的他，手段兇殘，勢成金海日最強對手。

多齣韓劇講毒

《熱血司祭2》共12集，劇情緊湊，飾演金海日的金南佶，感覺比上季更投入，動作場面也更流暢；他與金成均及李荷妮的鬥嘴戲火花十足，相當搶眼，也是劇集看點之一。金南佶古靈精怪的小動作，也讓角色更有趣。金成均的「笨」警設定，亦夠逗趣，他在第二三集，扮熊貓「福寶」，便非常搞笑。未知是否因設定為動作喜劇，劇中黑幫外表兇神惡煞，其實全是膽小鬼，金海日虛張聲勢稍微威脅，黑幫通通中計，這一點似乎不太合邏輯。另一方面，今季奸角是毒販，近期不少韓劇亦與毒有關，如《江南 B-Side》、《惡中之惡》、《聯結》等，不知巧合，還是韓國的編劇同時有感而發。