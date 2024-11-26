與夫聚少離多 妮歌潔曼計劃返澳洲居住

妮歌潔曼在夏威夷出生，雙親是澳洲人，她因此在悉尼長大，直至成年後入行往荷李活發展，才在美國生活。報道指妮歌今年過得很辛苦，工作排山倒海，既要四圍飛拍新片新劇，又要宣傳新作，加上其母Janelle今年9月突然逝世，對她造成沉重打擊，妮歌的身邊人都擔心她精疲力盡。報道指她跟丈夫兼鄉謠歌手Keith Urban正計劃搬返澳洲定居，尤其近一年兩人都因為工作聚少離多；而且兩人在美國洛杉磯、紐約和納什維爾，以及澳洲的南部高地與悉尼市區均有物業，若兩人在澳洲將會有更多相聚時間。