韓媒：經親子鑑定確認父親身分 鄭雨盛女友聞「喜訊」受打擊

模特兒文佳庇上周五（22日）趁35歲生辰透過社交媒體Instagram（Ig）公布喜訊，稱今年3月誕下男嬰，上傳母子黑白合照並留言：「我會成為充滿愛和幸福的健康媽媽。」但未提及BB父親是誰。

Dispatch前日報道，孩子的爸爸正是憑《12.12：首爾之春》角逐青龍獎最佳男主角的鄭雨盛，他隨即透過經理人公司Artist Company承認：「身為父親，我會對孩子負責到底。」

再發聲明籲毋須過度猜測

鄭雨盛未婚當爸引來網民熱議，而且意見分歧，有人批評他只「負責」出錢，絕口不提結婚，做法不負責任；亦有人認為勉強結婚無幸福，支持他的決定。由於事件鬧得熱烘烘，經理人公司昨日再發聲明，強調這是藝人的私事，期望大家諒解，亦毋須過度猜測。

一向形象健康正面的鄭雨盛，據報2022年認識文佳庇後，以非情侶關係見面數次，直至去年6月女方表示懷孕，鄭雨盛經過親子鑑定，終承認父親身分。昨日Tenasia報道，二人為了照顧孩子和組織家庭等問題，多次對話，卻未能取得共識，因女方要求結婚，給兒子完整家庭，但男方反對，堅持「不婚」，只肯支付生育撫養費用。據報文佳庇在兒子出世8個月後才公開事件，正是對鄭雨盛的最大還擊。

被揭戀人妻後再沒公開戀情

韓媒翻查資料，鄭雨盛今年1月在劇集《跟我說愛我》結局後接受訪問，提到結婚等問題，當時他斬釘截鐵說：「我已經超過50歲了，對此不作評論。」如今看來，鄭雨盛當時已得悉文佳庇懷孕，且與圈外女友拍拖未幾，不時跟好友兼《魷魚遊戲》男星李政宰及其女友林世玲一起外出約會。

鄭雨盛入行至今30年，只承認跟韓劇《戰神風暴Athena》拍檔李智雅的戀情，結果公開認愛沒多久，便爆出女方曾跟韓國歌王徐太志秘婚，令他大受打擊，最終分手收場，之後亦再沒承認過任何戀情。

周五如期出席青龍頒獎禮

鄭雨盛爆出未婚當爸，又被指隱瞞女友一腳踏兩船，形象恐受創，本周五（29日）舉行的第45屆青龍獎頒獎禮，他會否出席頓成焦點。經理人公司Artist Company昨日回應韓媒查詢時證實，憑《12.12：首爾之春》角逐影帝的鄭雨盛將如期亮相，屆時會跟同片拍檔黃政民、《破墓》崔岷植、《絕命狂逃》李帝勳和《沒有美色殺人狂》李聖旻爭獎。不過，韓媒估計他會缺席紅地氈環節，活動結束後亦不會接受訪問，避免搶去頒獎禮風頭。