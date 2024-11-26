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娛樂

【娛樂場】《學人去非洲》 袁學謙野外享佳餚 南非睇豪宅

【明報專訊】「離地系」旅遊達人袁學謙（Benedict）曾為無綫J2台（現TVB Plus）主持4輯《離地自由行》，先後到德國、東非、俄羅斯與法國，以非一般旅遊角度探索世界各地，「離地」成為他個人特色。

Benedict相隔6年再到非洲，拍攝HOY TV節目《學人去非洲》，用45日遊歷坦桑尼亞、贊比亞、津巴布韋，以及南非4個國家，走入大自然世界，以不同方式欣賞動物，跟族人認識當地文化，走入幾百米深石礦場發掘極珍貴「坦桑石」，還大派遊歷非洲貼士。

與馬賽族小朋友大草原打卡

Benedict由埃塞俄比亞轉機4次抵達第一站坦桑尼亞，先在曼雅拉湖留一晚，再走入恩戈羅恩戈羅保護區睇動物，入住園區超豪華酒店，為旅程揭序幕；翌日正式遊覽保護區看動物大遷徙，非洲大象、山貓、水牛、斑馬、角馬、犀牛等近在眼前，再享受一頓野外午餐。其間受大雨影響改變行程，Benedict遇上馬賽族小朋友，換上當地人服飾，在大草原打卡。

坦桑石是坦桑尼亞最寶貴物品之一，Benedict跟隨採礦人士深入一個簡陋礦場，以最土炮方法進入地底感受礦場工作，令他大叫驚險。之後到訪東北部城市阿魯沙，入住森林中央設有6個獨立房間的簡約風度假屋，重遇6年沒見的朋友Lucia和她的非洲丈夫Sam，夫妻帶領探訪長頸鹿保育中心。

旅程中Benedict漫遊當地市集，發現非洲孕婦會食泥土補充鐵質營養，令人大開眼界。大隊到達Serengeti National Park，車隊被獅子吸引停留觀賞；翌日清晨4時半開始坦桑尼亞熱氣球之旅，以低飛欣賞犀牛群，與團友坐在野生公園，共晉英式午餐。他又入住帳篷酒店，體驗跟非洲人學擲矛，以及煮當地名物烏加里。

離開坦桑尼亞，Benedict到津巴布韋觀賞世界三大瀑布之一維多利亞瀑布，18小時機程嚴重延誤，加上行李遺失，令行程受阻。他們入住外國人度假村，跟導遊欣賞維多利亞瀑布壯麗景觀，沿着大橋衝入瀑布範圍，雖然成身濕透，但非常興奮。

首次騎馬近距離接觸幼獅

Benedict在贊比亞享受瀑布景色早餐後，展開另一新嘗試──騎馬，又坐上越野車穿梭非洲大地，感受速度奔馳，以及第一次近距離接觸幼獅，戰戰兢兢輕打獅子屁股。之後坐上直升機環繞維多利亞瀑布，高空俯瞰整個奇景，他大讚畢生難忘。最後坐觀光船遊覽動物棲息地，由導遊帶領到最佳瀑布景色享受日落浪漫晚餐。

Benedict與團隊緊接到南非開普敦，於豪特灣品嘗海鮮和出海觀賞海豹山，回到岸邊逛著名市集手信店，除瘋狂購物外，還帶大家睇南非樓盤，處於富豪地段價值1600萬港元三層高有泳池豪宅。行程重點到桌山觀光，坐纜車到山頂觀景台，遠看整個開普敦景色，著名景點「上帝的餐桌」被濃霧覆蓋，但依然宏偉。日落時分落山坐船，Benedict被眼前迷人景色深深感動。

《學人去非洲》 逢周一至周五 晚9時 （HOY TV 78台）

相關字詞﹕學人去非洲 離地自由行 袁學謙

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