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娛樂

伙黑妹密密開騷掙錢享樂 肥媽談遺產：剩錢lucky，冇剩sorry

「媽妹」死過翻生 要活在當下 肥媽稱人生正倒數 掙錢吃喝玩樂做慈善

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）與黑妹李麗霞2017年舉行《黑．媽媽笑住唱演唱會》反應熱烈，相隔7年再合作，12月中假灣仔伊館舉行兩場《媽妹笑住唱演唱會2024 Part 2》，肥媽大爆與黑妺曾經犯禁，被列趕客「黑星」，禁入賭場表演，因一事才能化解風波，「雲頂賭場聽到我們之前的組合名『黑•媽媽』，覺得很趕客，很難賣票，怕客人聽到不吉利不去玩，後來賭場幫我們換了新名叫『媽妹』，再邀請我們演出，我同黑妹覺得這個名不錯，便繼續使用」。

籲觀眾著尿片入場

肥媽稱『媽妹』明年會展開巡迴演唱會，跟不同地方樂迷相聚。黑妹表示演唱會標明Part 2，象徵個騷開心指數跟7年前一樣，達至令人笑到「標尿」級別，呼籲觀眾著定紙尿片入場，內容會加入新元素，務求帶新鮮感回饋粉絲，大爆肥媽要求高，表演流程改了13版，肥媽解釋：「最後改了14版，大家畀了錢，當然要用心做好啲。我設計了些新造型，多謝黑妹相信我，放手畀我搞，又配合演出。」

死過翻生 活在當下

兩人都是圈中隱形富婆，且兒孫滿堂，為何仍搏命做騷搵錢？肥媽說：「社會環境變化，知道很多人不開心，我們希望帶多些歡樂給大家，我和黑妹都經歷過病痛，死過翻生，更加要活在當下，唔可以坐喺度等死，要更加活躍。我的人生正在倒數，掙到錢一起吃喝玩樂、做慈善，我們剛剛去完上海旅行，享受過才是自己的得着。我班孫都讀完大學喇，仲想留什麼遺產給下一代？有剩錢就lucky，冇剩錢就sorry！」

黑妹認同肥媽永不言休理念，視93歲前輩胡楓（修哥）為榜樣，「修哥到今時今日仍未言休，我們身為後輩要向他學習，都擔心退休後冇寄託，很快變老、抑鬱」。肥媽回憶新冠疫情期間，沒工作的黑妹獨自躲在內地生活半年，曾擔心對方患抑鬱症，「我打電話叫佢返香港，佢死都唔肯，仲發我脾氣：『都冇嘢做，返嚟做咩啫！』黑妹當時沒工作，揸車四周圍玩，就算朋友出雞，佢出豉油，錢都會很快用完，過幾年就會被觀眾遺忘，於是我出橋開網上節目，擔保她回來有工作」。

「兩條炮仗」常衝突

肥媽笑言自己的脾氣也不嘢少，有時與黑妹「兩條炮仗」衝撞起來，會爆發山泥傾瀉，「幸好大家性格來得快、去得快，有心事拎出來傾，鬧完就沒事，互相珍惜，維繫友誼」。她稱與黑妹相交數十載，大家都是義氣仔女，互相信賴，能成好姊妹是緣分，「當年我唱《友誼之光》開始被人認識，有次黑妹主動打電話畀我，邀請我合作，她說是政府工作酬勞不多，請我幫幫手，我覺得她夠坦白，便答應演出。有時食飯遇見，又覺得大家啱嘴形好傾得來，後來愈來愈多合作機會。直至2010年，張耀榮邀請我、陳潔玲和葉麗儀開紅館騷，當時葉麗儀個孫出世發現健康有問題辭演，批文用我名，不做即列黑名單，我出面請黑妹、蘇姍合作頂檔」。黑妹回想當年身體不適，肥媽煮飯、煲湯照顧，她有時會回饋對方，「好似逛街見到靚衫，就會送給肥媽，今次訪問肥媽所穿的白色喱士上衣，就是我送」。

同心遵守Rick遺願

兩人台上台下互相扶持，不離不棄，亦是遵從肥媽亡夫Rick遺願，肥媽說：「老公過世後頭幾個月，我很難過，黑妹有份陪我。其實我老公過世前亦下了命令，無論黑妹遇到什麼困難，都要我務必幫忙，點解佢咁重視黑妹呢個朋友呢？因為Rick好喜歡打高爾夫球，以前點樣都推不動我陪他玩，唯有黑妹說服我學打波，令我陪到老公度過一段歡樂時光。」

黑妹透露與肥媽老公有段對話，令她非常感動，「有次在泰國打波，肥媽坐車，佢老公跟我行路時傾偈，說自己命不久矣，拜託我將來多多照顧肥媽，我說知道」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕李麗霞（黑妹） 肥媽（Maria Cordero）

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