呂奇傳死訊 陳寶珠不驚訝 稱若屬實 盼拍檔走得舒服

記者：林祖傑

陳寶珠（寶珠姐）表示影迷會成立近60周年，粉絲一直陪住她長大，「我10幾歲，他們又10幾歲，好多都70幾歲了，現在我們已不是追星的關係，大家認識幾十年，好多我都知道名字」。77歲的她托賴身體健康，「我又唔出夜街、早睡早起，成日運動，又食得好檢點，最緊要個人放鬆啲，唔好咁緊張，唔做嘢就唔緊張㗎喇！」

可會考慮再演出？寶珠姐笑言：「如果話畀你聽唔會，將來我做，又會話講過唔做，世事無絕對，若有機會或合時機，咁咪試吓玩吓囉！」她透露近年有人洽談開演唱會和演粵劇，想做哪一樣？寶珠姐說：「除咗演唱會，因為我唔唱得、唔跳得，當年拍戲跳舞都是夾硬嚟，大家睇清楚就會發覺跳得冇味道，得個跳字，叫我唱粵曲演粵劇興趣多啲，舞台劇我都好鍾意。」

看淡生死 否認曾與呂奇拍拖

寶珠姐當年與粵語片拍檔當紅小生呂奇被捧為影壇金童玉女，有指兩人曾戲假情真，遭寶珠姐母親棒打鴛鴦。寶珠姐幾年前受訪親自解謎，稱因為與呂奇同公司，多合作而交往較多，母親擔心她拍拖會影響事業，故任何男生靠近也會被阻止，澄清兩人沒有拍拖。

對於舊拍檔呂奇傳死訊，寶珠姐說：「有人問我，我不知道這件事真與否，大家拍完戲幾十年，已經沒有見面或聯絡。」她表示聽到消息並不驚訝，因為每個人都要經歷生與死，「如果是真的，希望他去得舒服啲」。

馮允謙喜與寶珠姐派心

同場的馮允謙表示能與寶珠姐一同出席活動好威，因為媽媽是寶珠姐影迷，「我在後台已主動邀寶珠姐合照，她超nice，讓記者拍照時，她更不介意和我一起派心心，希望自己做到寶珠姐的年紀，和她一樣對每個人都是這麼好的態度，如果有得唱到70幾歲，我都想」。對於有傳叱咤樂壇男歌手金獎是他囊中物，馮允謙說：「好隨緣，當然有就更加好，我已經付出所有努力，不會後悔。」