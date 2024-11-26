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娛樂

感謝汪明荃畀機會重踏紅館 Anson Lo：努力做好不會放棄表演

盧瀚霆讚汪明荃娛樂圈經典 重踏紅館舞台感受深：永不放棄表演

【明報專訊】77歲汪明荃（阿姐）入行57年，舉行一連兩場《阿姐．汪明荃演唱會2024》，配合華麗形象落力獻唱多首耳熟能詳金曲，回饋忠實粉絲多年支持。阿姐相隔7年再踏紅館，首場邀得陳慧琳、林家謙任嘉賓，前晚尾場則有楊千嬅、容祖兒及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），各自跟阿姐合唱經典金曲，不少神徒（Anson Lo粉絲暱稱）來捧場撐偶像。自2022年MIRROR紅館演唱會意外事故後，Anson Lo首度重踏紅館舞台，他說：「多謝阿姐畀機會我，是一個好珍貴回憶，讓我重新再踏上這個舞台同大家表演。表演永遠是我最喜歡的，所以不會放棄，一定要用100%努力來回饋大家。」

記者：林蘊兒

阿姐前晚舉行尾場演唱會，圈中好友胡楓、薛家燕、狄波拉、姜大衞、李琳琳、張德蘭、張繼聰、謝安琪等捧場，場面熱鬧。阿姐介紹首名出場嘉賓楊千嬅時，指對方也開演唱會及跟她撞期，後來調動檔期遷就。

楊千嬅20年前開騷獲阿姐打救

楊千嬅出場分享跟阿姐結緣的故事，稱緣分始於20年前，阿姐獲邀為她的演唱會擔任表演嘉賓，「開騷期間我身體不適兼失聲，阿姐就叫我坐埋一邊由她去唱。原來她瞞着我跟樂手在家秘密練唱兩星期，還專登找造型師設計歌衫，我好感動，阿姐真是好有義氣又大愛，給我演唱會好多支持。這個記憶在20年後，終可帶回這個舞台，與阿姐再次表演！多謝你在我人生演藝路上給予很多鼓勵及支持。」說畢兩人合唱《少女的祈禱》，千嬅再揀阿姐的《郎歸晚》獨唱，希望借歌詞表達無論在任何年紀或狀况，只要堅持夢想就有機會成真，一切仍未晚。

之後輪到容祖兒出場，阿姐透露兩人都是找同一髮型師，想起20多年前祖兒初入行，有次在髮廊相遇，祖兒主動打招呼，「她走過來介紹自己，說是羅文學生。我覺得她好有禮貌，當年仍很年輕，如今已是天后級，她的努力大家都看到」。

容祖兒：人生兩項成就解鎖

祖兒自爆曾為阿姐下廚，雖被踢爆花足一日準備，不過開心廚藝獲讚；又稱兩人平時見面不多，但間中有通電話和約食飯。祖兒續稱能做演唱會嘉賓，跟阿姐合唱《我的驕傲》，是人生兩項成就解鎖，之後再獨唱《用愛將心偷》，唱腔跟阿姐有幾分相似。

阿姐稱之前邀Anson Lo任嘉賓，對方給OK手勢便一口答應，他一出場，全場歌迷熱烈歡呼。兩人先合唱阿姐與鄭少秋的經典歌《紫釵恨》，唱得非常投入。阿姐稱Anson Lo出道6年已擁有大批支持者，讚他犀利，又鼓勵他繼續加油。Anson Lo承諾會做好本分，不令歌迷失望。

Anson Lo：看阿姐演出是享受

Anson Lo稱跟阿姐雖不算太熟絡，但連續幾年都有去阿姐家拜年，大讚她親手炮製的蘿蔔糕是人生中食過最好味的，笑言母親在場也不怕得罪要直說。他繼續賣口乖道：「阿姐唱歌好有女人味，而且高貴優雅和充滿感情，每次看她演出就是一種視覺與歌聲的享受。」說畢兩人齊跳唱《迷人Pink Lady》，Anson Lo突單膝下跪伸手拖阿姐，後者說應該惹很多人羨慕。Anson Lo表示獲邀任嘉賓感榮幸，是人生和事業的里程碑，父母、家姐都特別來捧場，「多謝阿姐畀機會我，是一個好珍貴回憶，讓我重新再踏上這個舞台同大家表演。表演永遠是我最喜歡的，所以不會放棄，一定要用100%努力來回饋大家」。他又形容阿姐是香港娛樂圈經典，也是影響香港多年的icon。又提到初見阿姐的印象，是「冰山雪人美女」，不敢對話，之後在不同場合見到她與丈夫羅家英，大讚他們好栽培後輩又愛惜他，會給予歌唱上意見，故視兩人為老師，然後獨自跳唱《Hey Hey OK!》，全場氣氛高漲。

「安歌」環節，阿姐稱多年來好享受在演藝界擔任不同崗位，為業界盡力貢獻，因知道大家對她演出有期望和要求，因此鞭策自己不停改進和增值，壓軸獻唱新歌《Make my day》後，演唱會圓滿結束。

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相關字詞﹕容祖兒 楊千嬅 盧瀚霆（Anson Lo） 汪明荃（阿姐）

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