【開箱】《酒醉羅曼史》 探討社會異類 拍攝效果參差

四男女主角兩條感情線

《酒醉羅曼史》講述個性積極進取的蔡龍珠（金世正飾）是志尚酒業釜山分公司的啤酒銷售「王牌」，帶領組員花6年時間將公司的啤酒銷量推高至釜山第一。不過上司命她招攬釀酒大師尹珉主（李鍾元飾）加盟總公司，否則會關閉釜山分店。龍珠為守護分店及組員生計，決定轉職總公司，找機會接近尹珉主。

尹珉主在外國修讀啤酒學，返韓後到鄉下設廠，釀製啤酒「唯一」及經營小酒吧。喝過「唯一」啤酒的客人都讚好，聲名日漸壯大，他更成為各大酒業公司爭相招攬對象。志尚酒業不僅派遣銷售部的蔡龍珠接近他，企劃部也派出實力與美貌並重的組長方雅凜（申度賢飾）出面游說尹珉主，讓兩女爭相討好對方；加上「唯一」啤酒廠兼職員工吳燦輝（白成哲飾），4名主角構成兩條感情線。個性敏感細膩的珉主，刻意與人保持距離，卻被熱情主動的龍珠所吸引，後者也被男方細心行為所感動。對伴侶要求甚高的方雅凜，卻不知覺愛上身無分文的浪子燦輝。

《酒醉羅曼史》表面上是與啤酒有關的愛情劇，其實編劇花了不少心思及篇幅描繪男女主角個性，也是此劇最大看點。尹珉主天生較敏感，容易感覺別人的情緒，有強烈同理心，即使別人木無表情，他也像有超能力一樣，能感受到對方的喜怒哀樂，也因此他的情緒很容易受到影響，不禁懷疑自己真正的感受是什麼，才會刻意與人保持距離，久而久之成為別人眼中的「怪胎」。尹珉主亦反思成為異類是錯嗎？只有已故尹母及蔡龍珠相信，異類沒有錯，世上每個人也不一樣。

此劇藉尹珉主的故事，帶出社會上太多人只愛隨波逐流，略偏離軌道就會被視為「異類」。

減少愛情戲或更可取

另一方面，蔡龍珠自小父母雙亡，由祖母扶養長大。她為了生計，甫中學畢業就加入軍隊，培養出鋼鐵般的體力及毅力。她獨力撐起家庭與公司，內心疲憊不堪，但從不展露人前，只有尹珉主看穿一切及關心她。這角色也正好反映現代人面對生活困境，終日壓抑着情緒的悲哀。李鍾元與金世正的演技都恰到好處，內心戲比起談情戲更自然，或許兩人的火花不足，拍攝效果也參差。談及男主角敏感個性時，透過其視角，利用重影手法，表達另一方所隱藏的情緒，讓觀眾很容易掌握男主角的個性特色。差的部分是使用太多動畫特效，不但不可愛，反而顯得幼稚。導演似乎未能拿揑劇集的方向，若能集中描述人物及故事，減少愛情戲，可能會比較好看。另外，劇名也老套，很難引起觀眾的興趣。據悉劇集原稱《以酒之名》，似乎好過現在《酒醉羅曼史》。