首3日料收逾9億 《魔法壞女巫》 美今年開畫季軍

《魔法壞女巫》改編自百老匯同名音樂劇，由《我的超豪男友》朱浩偉（Jon M. Chu）執導，《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）分別扮演主角艾芙芭和葛琳達，金像影后楊紫瓊及《侏羅紀公園》謝夫高拔林（Jeff Goldblum）飾演莫里貝爾夫人及大巫師，還有《柏捷頓家族：名門韻事》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）參演。《魔》片分上下兩部分，兩片被指合共拍了3億美元，下半部預計明年11月上映。現放映的上半部內容，剛好是原著音樂劇第一幕，雖然片場160分鐘，但無阻粉絲入場意欲，上周五開畫連之前優先場，收4674萬美元成為單日冠軍，美媒預計首周末3天可收1.17億美元。如果以今年電影成績計算，僅次於開畫收2.1億美元的冠軍《死侍與狼人》，以及1.51億美元的《玩轉腦朋友2》，暫列2024年的開畫季軍。若以百老匯音樂劇改編的電影計算，《魔》片亦超越收1.03億美元的《孤星淚》，成為同類型電影最佳開畫成績。

《魔法壞女巫》可說是《綠野仙蹤》外傳，講述後者的壞女巫艾芙芭與善良女巫葛琳達如何認識、成為摯友，以及兩人被標籤為一壞一好的經過與真相。導演朱浩偉日前透過社交媒體表示，若觀眾想增強視聽體驗，可自行要求戲院提高音量，他稱看試片時發現音量未夠理想。另外，根據音樂劇原著，《綠野仙蹤》女主角桃樂絲將會在第二幕「出現」，至於電影版會否有這角色，朱浩偉在訪問中表示，「我不會說她這個角色會否出現在第二部分，我內心希望桃樂絲能以每個人所希望的形式出現，然而其中存在互動和交集，所以我會把它留在第二部分」。另外，傳聞MGM電影公司擁有《綠野仙蹤》紅寶石鞋及黃磚路的版權，與《綠》片息息相關的《魔》片因此要改動，朱浩偉承認，片中沒紅寶石鞋只有水晶鞋，黃磚路的形狀也要改變。

《帝國驕雄II》美開畫屈居亞軍

烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《帝國驕雄》叫好叫座，全球票房逾4.6億美元（約36.2億港元），兼贏得奧斯卡最佳電影、最佳男主角等衆多獎項；相隔24年，續集上映，由《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）及《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）主演，上周五在美國開畫收2200萬美元（約1.7億港元），比《魔法壞女巫》少近半，只能屈居亞軍位置，美媒預計《帝》片首周末可收6000萬美元。