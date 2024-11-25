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娛樂

韓男團EVNNE訪港 主持聖誕亮燈

【明報專訊】透過韓國才藝比賽真人騷《Boys Planet》出道的7人男團EVNNE，昨現身觀塘聖誕亮燈活動，吸引大批粉絲圍觀。7名成員朴祉厚、李政縣、朴瀚彬、Keita、劉昇彥、池允瑞、文淨泫，用廣東話跟香港粉絲打招呼，並說：「祝大家聖誕快樂。」首次主持聖誕亮燈儀式的EVNNE大讚商場佈置甚有冬日氣氛，成員還用國語說：「我們第二次來香港，好高興。」

談到聖誕節會如何慶祝，祉厚稱想砌雪人，與隊友玩雪球大戰，允瑞則最想與粉絲一起度過。EVNNE透露去年他們交換聖誕禮物，主題是「沒用的東西」，故今年希望交換「實用的東西」。7子稱有計劃再來香港，「今年3月在港舉行粉絲見面會，希望下次來港開演唱會」。留港期間會否外出遊玩？他們均表示想看維港夜景，品嘗點心、小籠包及辣炒蟹，劉昇彥特別點名想飲港式奶茶，還稱要「少甜」。

遊戲環節，EVNNE要做出聖誕相關詞語動作，粉絲猜答案，7子玩得非常投入，甚至坐在地上扮雪橇，之後輪流戴上充氣鹿角，讓粉絲投擲充氣膠圈，EVNNE不惜跪地扮鹿，可是全員失敗，無人投中。7子稱遊戲比想像中困難，要回家好好練習。

EVNNE現場又唱又跳《Badder Love》、《Role Model》及《Trouble》等3首歌曲，其間文淨泫的咪高峰突然故障沒有聲音，但他仍然很淡定，繼續跳舞。

記者：蘇珮欣

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