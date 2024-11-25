51歲鄭雨盛承認未婚當爸 認識女模兩年 今年3月誕男嬰

文：蘇珮欣

韓媒Dispatch報道，鄭雨盛與文佳庇2022年在一個聚會上認識，自此一直保持聯絡，關係密切。據報去年6月，文佳庇懷有身孕，告知鄭雨盛時，他大表高興，並承諾會肩負養育孩子之責。據悉鄭雨盛當時更親自給腹中孩子起了「胎名」，與文佳庇一同挑選產後調理院及醫院等，準備迎接新生命。報道又指兩人未有打算結婚，而是決定在各自崗位好好養育孩子。

擁有一身古銅色皮膚的模特兒文佳庇2017年出道，曾亮相綜藝節目《Get It Beauty》及《叢林的法則》。本月22日文佳庇35歲生日當天，相隔兩年多再更新社交媒體Instagram（Ig），公布誕下兒子喜訊，又上傳母子的黑白合照，留言表示，「身為孩子的母親，為了享受更平凡的幸福而鼓起勇氣。我會成為充滿愛和幸福的健康媽媽」，當時文中未有提及BB父親身分。

報道曝光後，鄭雨盛方面承認榮升父親，指文佳庇在Ig公開的照片中，BB正是其親兒，「對於孩子的養育方式，正朝着最好的方向討論，身為父親，我會對孩子負責到底」。對於是否就結婚問題出現分歧，鄭雨盛方面稱基於個人私隱，無可奉告。

據韓媒Tenasia報道，鄭雨盛與文佳庇最近討論養育兒子及結婚等問題，雙方意見分歧；據報文佳庇想結婚，給孩子安定的家庭生活，但鄭雨盛沒此計劃。報道引述文佳庇身邊人士透露，她在社交媒體公開產子一事，正是因為雙方對婚姻問題存在矛盾。