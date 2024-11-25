愕然華納商台傳不和 Dear Jane主音Tim否認缺席頒獎禮

【明報專訊】商台日前公布叱咤頒獎禮我最喜愛的男歌手最後5強，華納歌手張天賦（MC）出局，周殷廷殺入5強跟張敬軒、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆及陳卓賢爭獎，周殷廷還以組合JFYT躋身我最喜愛的組合5強。之後傳出華納與商台因爭贊助商鬧不和，不過前晚《903 AllStar籃球賽》，華納派出樂隊Dear Jane主音黃天翱 （Tim）和低音結他手伍漢邦、歸綽嶢（Nancy Kwai）、張蔓姿、鄧凱文（Moon Tang）和湯令山（Gareth.T）參賽。Tim被問華納歌手是否缺席明年1月1日叱咤頒獎禮，他大感愕然，「公司沒有提及，已度期及試好衫，應該全公司會出席」。Nancy Kwai亦表示已為出席頒獎禮揀服飾。
周殷廷首次打入我最喜愛男歌手5強，直認發夢都沒想過，「以往都係戥好友陳凱詠和李幸倪入我最喜愛的女歌手開心，我想投票畀佢兩個，同埋帶我上紅館的鄭秀文」。陳凱詠成獨立歌手後再入圍我最喜愛女歌手5強，對她意義重大，「特別開心是能夠與鄭秀文一齊入圍，她同樣令我上到紅館舞台，給我好夢幻的畫面」。她自覺機會OK，透露想投票給鄭秀文。
記者：林祖傑
攝影：劉永銳、鍾偉茵
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