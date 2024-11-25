愕然華納商台傳不和 Dear Jane主音Tim否認缺席頒獎禮

【明報專訊】商台日前公布叱咤頒獎禮我最喜愛的男歌手最後5強，華納歌手張天賦（MC）出局，周殷廷殺入5強跟張敬軒、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆及陳卓賢爭獎，周殷廷還以組合JFYT躋身我最喜愛的組合5強。之後傳出華納與商台因爭贊助商鬧不和，不過前晚《903 AllStar籃球賽》，華納派出樂隊Dear Jane主音黃天翱 （Tim）和低音結他手伍漢邦、歸綽嶢（Nancy Kwai）、張蔓姿、鄧凱文（Moon Tang）和湯令山（Gareth.T）參賽。Tim被問華納歌手是否缺席明年1月1日叱咤頒獎禮，他大感愕然，「公司沒有提及，已度期及試好衫，應該全公司會出席」。Nancy Kwai亦表示已為出席頒獎禮揀服飾。