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娛樂

姜濤出戰籃球賽「惜身」免受傷 陳卓賢邱士縉同封「球王」

903籃球賽｜張繼聰雖敗猶榮 指姜濤骨骼精奇 內在外在堅韌

【明報專訊】《903 AllStar籃球賽》前晚假亞博舉行，隊長張繼聰帶領「歌星勇士隊」，隊員包括MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）呂爵安（Edan），伙馮允謙、周殷廷、張馳豪、ERROR成員郭嘉駿 （193 ）等出戰，仍不敵有甲一籃球員坐陣，森美帶領的「九零三人隊」，全場5回合平手下，最終加時5分鐘輸64比66，lan和Stanley分別獲8分，同獲頒歌星隊「球王」。

盧瀚霆只落場1分19秒

賽後Ian稱每人落場時間不多，大家志在參與，Stanley相當投入，落場時擦傷膝蓋，自詡「勤奮王」，「好努力搶籃板，見193成日企響度唔搶籃板有啲嬲，成日衝過去搶，搞到不小心碌來碌去」。姜濤出手邊捽邊「呵番」Stanley。

姜濤對於未能蟬聯「球王」沒有失望，上屆得獎也受之有愧，最緊要今年平安，大家沒受傷，自己做了很多保護措施，「上次受傷多少有陰影，乖了好多」。盧瀚霆（Anson Lo） 只獲安排上場1分19秒，「多謝姜濤畀個波我掂一掂，跟教練指示，要我落場便落場，換人就換人」。他稱本身打排球比籃球好一點，不會因落場時間短不過癮，睇已好過癮，打一分鐘都好過癮。

張繼聰無悔轉會歌星隊

張繼聰覺得雖敗猶榮，沒有擔心姜濤，稱對方大個仔，骨骼精奇，內外在都好堅韌，「冇後悔今年轉會到歌星隊，賽前同自己講，一定要入3分波，入了兩球，返到屋企對得住老婆，在小朋友面前抬得起頭做人」。他開心有機會認識很多年輕歌手，包括馮允謙，自認是對方粉絲。

女團VIVA落場打籃球外，還穿背心露臍裝配短裙化身啦啦隊，被拋至半空表演。她們透露練習一個月，姜咏鑫（Ada）練習時擦傷腰及弄傷頸，受傷最嚴重的李晞彤（Carina）有舊患，傷膊頭及膝蓋，被對友取笑有五十肩。

娛樂組

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