呂爵安林明禎認台灣行夜市 堅稱未拍拖 盼外界給空間

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

Edan承認與了解中的林明禎同遊台灣夜市，否認拍拖，稱對方不是女朋友，搭膊頭只是當時正下雨，是gentleman表現，不過強調自己專一，不會搭其他女仔膊頭，「係我本人嚟，不要恭喜住。（是否已了解完？）和之前一樣繼續努力中，希望大家畀啲空間，高抬貴手不要壞我好事」。

籲網友勿偷影 歡迎打招呼自拍

Edan笑言到當地跟林明禎只是「見個面、食吓嘢」，下次會換相機和鞋，希望若再遇該網友，對方可上前打招呼或自拍，但不要影他們。疑有粉絲不滿他高調拍拖惹脫粉至叱咤我最喜愛的男歌手不入5強？Edan說：「係咩？應該唔關事，上年都入唔到，大家放心，我會繼續努力。覺得無論發生什麼事，粉絲都好支持，好感動同多謝大家咁支持我，不會不開心，覺得做得未夠好，希望下年在音樂上有多些突破，我已準備好，大家期待一下。」

林在台錄歌 否認Edan特意探班

林明禎昨晚到亞洲國際博覽館出席代言活動，對與Edan遊台灣夜市一事不欲多談。問在台灣是否玩得好開心？她說：「其實我去台灣為工作，與台灣歌手為新的合唱歌錄音。」林明禎否認Edan特地前來探班，稱對方好似放假，她又在花蓮，剛好在當地才相約出來食飯。是否拍拖？她說：「不是，學他講，畀啲空間我啦！我是個很需要空間的女仔，其實該說的他都說了。」

光明正大 毋須刻意避忌

林明禎強調與Edan仍是互相認識階段，因彼此都以事業為重，不排除日後有任何可能，「感情的事就慢慢來吧！」她解釋未拍拖讓Edan搭膊頭原因，「AK（江𤒹生）講過人有三把火好重要，他（Edan）只是幫我遮一遮，避免落雨淋濕把火，這樣我會比較幸運，就會有工作，他幫我遮住當然gentleman，我幫他擔遮，亦因他頭上也有一把火」。下次可會選一些少人的地方約會？她說：「因為真的光明正大，朋友嘛！沒想那麼多。」何時會接受Edan的愛？林明禎稱感情事順其自然，工作為主，對方亦很認真工作。

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