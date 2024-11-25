明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

汪明荃紅館騷開鑼 嘉賓陳慧琳讚凍齡始祖

【明報專訊】77歲的汪明荃（阿姐）入行57年，相隔7年再踏紅館舉行一連兩場《阿姐•汪明荃演唱會2024》，前晚開鑼，圈中好友陳百祥、黃杏秀、周慧敏、王浩信和鍾柔美等捧場，演唱會主題曲《Make My Day》作曲人林家謙和陳慧琳擔任嘉賓，還有老公羅家英表演棟篤笑。

阿姐全晚以不同珠寶顏色劃分演唱會環節，寓意她是演藝界瑰寶！她以金色造型獻唱《閃爍登場》和《迷人Pink Lady》揭序幕，演唱會標誌以英文「DIVA」及中文「阿姐」組成，阿姐說：「唔理係DIVA又好，阿姐又好，對我來講都只是個稱呼，我一直都是做番自己，汪明荃，Liza，將最好的送畀每一名觀眾。」

林家謙唱《迷人Pink Lady》

阿姐換上紅色透視裙邀請林家謙出場，表示一向鍾意和有才華的人合作，作品水準有保證，又可從中偷師學習，透露為主題曲尋找作曲人時，好多人推薦林家謙。林家謙搞笑說：「佢哋係咪整蠱你？」阿姐稱林家謙看似好年輕，問有沒有30歲？林家謙尷尬笑說在維基可查到。之後兩人合唱《用愛將心偷》，林家謙獨唱《迷人Pink Lady》，說心情麻麻聽這首歌會變得開心。

穿碧綠色長裙的阿姐介紹另一嘉賓陳慧琳（Kelly）出場，二人一見面即互相稱讚，阿姐稱18年前跟Kelly合唱過一首歌，52歲的Kelly說：「呢首歌講單身，18年前我同阿姐都係單身，當日我同阿姐合唱時，她就是我現在的年紀，阿姐係凍齡始祖。」之後二人合唱《自由女神》。

每次演出視為最後一次

最後阿姐頭戴王冠閃爆登場，大唱經典歌《京華春夢》和《千王群英會》等。安歌環節，阿姐穿西裝亮相，為觀眾送上一曲《熱咖啡》。阿姐唱《美麗娛樂世界》之前講出感言，「57年，我為業界貢獻，每個崗位都盡心盡力，知道大家對我有期望、有要求，我不停改進及增值自己。爭取7年先可以在紅館開騷，好珍惜每次演出，我年紀愈來愈大，都驚自己不夠體力應付，會做好每次演出，每次都視作最後一次，多謝觀眾及朋友支持，一直陪我行娛樂路途」。大熒幕展現阿姐過往拍劇的不同造型照，最後以《Make My Day》作結。

娛樂組

相關字詞﹕陳慧琳 林家謙 阿姐•汪明荃演唱會2024 汪明荃（阿姐）

上 / 下一篇新聞