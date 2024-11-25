汪明荃紅館騷開鑼 嘉賓陳慧琳讚凍齡始祖

阿姐全晚以不同珠寶顏色劃分演唱會環節，寓意她是演藝界瑰寶！她以金色造型獻唱《閃爍登場》和《迷人Pink Lady》揭序幕，演唱會標誌以英文「DIVA」及中文「阿姐」組成，阿姐說：「唔理係DIVA又好，阿姐又好，對我來講都只是個稱呼，我一直都是做番自己，汪明荃，Liza，將最好的送畀每一名觀眾。」

林家謙唱《迷人Pink Lady》

阿姐換上紅色透視裙邀請林家謙出場，表示一向鍾意和有才華的人合作，作品水準有保證，又可從中偷師學習，透露為主題曲尋找作曲人時，好多人推薦林家謙。林家謙搞笑說：「佢哋係咪整蠱你？」阿姐稱林家謙看似好年輕，問有沒有30歲？林家謙尷尬笑說在維基可查到。之後兩人合唱《用愛將心偷》，林家謙獨唱《迷人Pink Lady》，說心情麻麻聽這首歌會變得開心。

穿碧綠色長裙的阿姐介紹另一嘉賓陳慧琳（Kelly）出場，二人一見面即互相稱讚，阿姐稱18年前跟Kelly合唱過一首歌，52歲的Kelly說：「呢首歌講單身，18年前我同阿姐都係單身，當日我同阿姐合唱時，她就是我現在的年紀，阿姐係凍齡始祖。」之後二人合唱《自由女神》。

每次演出視為最後一次

最後阿姐頭戴王冠閃爆登場，大唱經典歌《京華春夢》和《千王群英會》等。安歌環節，阿姐穿西裝亮相，為觀眾送上一曲《熱咖啡》。阿姐唱《美麗娛樂世界》之前講出感言，「57年，我為業界貢獻，每個崗位都盡心盡力，知道大家對我有期望、有要求，我不停改進及增值自己。爭取7年先可以在紅館開騷，好珍惜每次演出，我年紀愈來愈大，都驚自己不夠體力應付，會做好每次演出，每次都視作最後一次，多謝觀眾及朋友支持，一直陪我行娛樂路途」。大熒幕展現阿姐過往拍劇的不同造型照，最後以《Make My Day》作結。

娛樂組