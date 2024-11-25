封金馬影后險被「翻案」 鍾雪瑩得獎爆喊 游學修得票次高

影后獎座放牀頭

鍾雪瑩和游學修昨凌晨出席慶功宴，名導李安和金馬獎執行委員會主席李屏賓現身恭賀出爐影后。鍾雪瑩受訪談到首度封后感受，「宣布那一刻，自己驚訝到露出『吓』的表情，在後台受訪時仍不相信自己獲獎，忍不住落淚」。她稱會將獎座放在牀頭。角逐金馬影帝的游學修雖落敗，但他是評審心目中第二名，演技備受肯定，他說：「知道評審投票分數時心情非常雀躍。」拍檔鍾雪瑩不擔心游學修會失落，「游學修心靈很強大，不用替他擔心」。

吳君如興奮見李安搲合作

吳君如失落金馬影后無損心情，在慶功宴表示為香港演員驕傲。當她見到李安時開心上前擁抱又自拍，說很喜歡及佩服對方，還問李安：「什麼時候找我拍電影？」李安笑回：「會的。」讓她激動尖叫。談到與許光漢台上借位扮接吻掀高潮，吳君如大讚許光漢可愛，大爆是對方主動提出，她笑說：「不然我原本不打算借位。」

艾粒曬舊照 賀出爐影后

曾是商台DJ的鍾雪瑩獲獎致辭時特別多謝組合艾粒，成員少爺占（甄子康）和當奴（唐劍康）分別在社交網貼出與鍾雪瑩合照恭賀她封后，少爺占寫道：「係你啦，你8歲嗰年已經話你未來係影后。未來影后即時除名，變成金馬影后。」當奴說：「恭喜呢個𡃁妹，佢證明到，就算細細個，只要有夢想，總有一日可以達成！未來影后來到嘞！鍾雪！Happy！」

娛樂組