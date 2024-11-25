《破．地獄》累收9000萬 有望推加長版 黃子華謝票 為低估票房道歉

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

導演陳茂賢偕黃子華、衛詩雅、朱栢康和韋羅莎等入戲院時感謝觀眾喜愛支持《破•地獄》，黃子華公開呼籲：「傳說中，電影有特別加長版，我問過導演是沒有。但如果大家肯再入場看多一次，破到紀錄就有機會成事。」陳茂賢隨即答應，現場觀眾拍手起哄。

黃子華表示昨日不是出席謝票而是來道歉，因電影上畫前好膽怯，擔心觀眾能否承受講述人情味和題材沉重的戲，於是在好多訪問中，自己夾硬表現亢奮想輕鬆帶過電影的沉重氣氛，承認對《破•地獄》票房沒信心，「首先，原來觀眾的承受和鑑賞能力，遠遠超越本人想像。其次，更遠遠低估了票房成績，我估計的比現時低一半。這個教訓對我好大，就是不能估計香港電影票房的天花板」。

堅持叫《破．地獄》 盼如諧音破紀錄

黃子華認為好成績是大家努力得來的回報，希望每年都有電影能打破紀錄，更上一層樓。有指「破地獄=破紀錄」，他認為這諧音幾好，自爆是他當初一直堅持用這片名，如果電影成績真的如諧音一樣破到紀錄，感覺完美。過去曾被封「票房毒藥」，又試過自資拍戲蝕到入肉，如今成為「票房靈藥」，他重申電影是一場遊戲或一個計劃，永遠很難預計，「當你以為套片好得又未必得，有時又相反。唯一可以做就是盡力去做好。好似《破•地獄》，導演經過49次修改才變現在版本，中間有好多戲被刪走，否則會過長。如果套片真的破到紀錄，有成績就向老闆提議推出加長版」。

演員開盤估票房 輸咗請食飯

衛詩雅、朱栢康和韋羅莎對票房成績理想感鼓舞，衛詩雅爆早前隨團隊去日本出席電影節期間，《破•地獄》還未在港上畫，一班演員曾開盤估計票房成績，朱栢康估計數字最高，其次是許冠文，之後是衛詩雅，他們笑說：「黃子華低估了最少一半，他輸了便要請大家食飯。爸爸（許冠文）自稱估票房向來好準，不過暫時仍未到他的數字。輸了要請食飯，贏了最好分片酬當獎勵。」

對於黃子華提議推出電影特別加長版，3人贊成，不過要視乎天時、地利、人和配合。朱栢康認為現時版本經導演悉心安排，兼顧藝術和市場需要，做到雅俗共賞很厲害。韋羅莎覺得出加長版是bonus，將已刪走的戲分放出來，大家看到更多演員的用心演出。

衛詩雅生日開工 見家人喜極而泣

衛詩雅昨日40歲生日，透露自己半個生日願望已達成，還開心收到驚喜，「結婚前單身最後一個生日，好想跟家人一齊度過，可是要工作。怎知今早入到戲院謝票，原來父母、家姐與姐夫都神秘入場，我開心到喊，覺得今年生日自己已沒有遺憾」。她取笑未婚夫口疏，家人為免事前泄漏秘密，刻意賣甩他。

此外，《破•地獄》破9000萬，成香港十大最高票房華語電影第3位，昨晚舉行慶功宴，英皇集團主席楊受成、許冠文、黃子華、衛詩雅等出席，衛詩雅未婚夫亦有現身，眾人為她慶祝生日，壽星生日願望希望票房再破紀錄，全場歡呼拍掌。

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