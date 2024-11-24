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娛樂

BigBang三子聚首掀高潮 aespa奪6獎成MAMA大贏家 Seventeen感觸落淚

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet主辦的亞洲音樂頒獎禮（MAMA），一連3日在美國及日本舉行，昨日壓軸在大阪巨蛋上演第3場。女團aespa合共掃走6獎，成為大贏家。BigBang隊長G-Dragon（GD）相隔9年再次踏上MAMA舞台，與隊友太陽及大聲獻唱新歌《Home Sweet Home》，還有BigBang經典歌《Bang Bang Bang》及《Fantastic Baby》，掀起全晚高潮。憑《背著善宰跑》人氣急升的邊佑錫，重演劇中樂隊Eclipse主音「柳善宰」開騷的著名場面，亦成為焦點。

文：蘇珮欣

今年MAMA衝出亞洲，先在洛杉磯頒部分獎項，其後移師日本大阪連續兩日舉行頒獎禮。

昨日MAMA頒發多個大獎，男團Seventeen奪最高榮譽年度專輯及年度藝人獎，還拿下最佳男團、超級舞台，連同粉絲投票選出的十大男歌手，合共5獎。Seventeen隊長S.Coups與Woozi領獎時感觸落淚，前者稱隊友淨漢入伍，另一成員Jun則在內地拍劇，無法一同登台感到遺憾，「如果13個人一起就好了，很掛念他們，我會好好向他們傳達這感受」。Woozi哭着說連續兩年得大獎，是無法想像的事，「我昨日（22日）生日，感到負擔，向來不太喜歡慶祝，但這個獎像禮物一樣，不可能覺得不好」。他又謂製作音樂10年，對於研究音樂，從不鬆懈，「我認為歌手就是要用最好的專輯報答粉絲，我們13人會堅定不移向前走」。

女團aespa則憑《Supernova》拿下年度歌曲、最佳跳舞表演女團、編舞及MV等，合共捧走6獎，成為今年大贏家。隊長Karina表示今年目標是拿下大獎，達成目標深感幸福，「剛度過出道4周年，想把這個獎送給粉絲」。

邊佑錫重現《背著善宰跑》場面

MAMA今年邀請多名歌手輪流演出。《正年》金泰梨擔任主持，為頒獎禮揭開序幕，並以《正年》中的國劇腔及手勢說，「現在這個舞台找到了夢寐以求的東西，但真正的東西究竟是什麼？」首次主持MAMA的她稱心情緊張，不忘用韓英日三語跟觀眾打招呼。之後《惡中之惡》金亨瑞（BiBi）以城堡為主題演唱《Bam Yang Gang》，還找來《來自星星的你》安宰賢跟她一起扮王子與公主在台上共舞。

《背著善宰跑》邊佑錫憑劇中插曲《陣雨》，獲頒全球最受歡迎流行歌曲獎，他感謝電視台讓他唱插曲，亦不忘感謝跟他一起在劇中扮演樂隊Eclipse成員的李承協、梁爀及文錫安。邊佑錫還「善宰」上身說：「我們Eclipse得獎了。」之後重演劇中萬人演唱會場面，現場演繹《陣雨》。

相隔9年再踏MAMA舞台的BigBang隊長GD，為頒獎禮掀起高潮，先獻唱單曲《Power》，接着BigBang隊友太陽及大聲登場，一起合唱新歌《Home Sweet Home》。三子離台後全場高呼「安歌」，三子再度登場，一口氣唱出BigBang經典歌《Bang Bang Bang》及《Fantastic Baby》，全場氣氛高漲。GD獲頒發Music Visonary of The Year，「個人也好，組合也好，2007年首次登上MAMA，相隔9年再次來到，感覺17年來大家一直在一起。非常感謝大會給我這個獎，讓我在意義深遠的日子，留下美好回憶」。

《淚之女王》李主儐台上跌倒

昨日MAMA頒獎禮發生小插曲，《淚之女王》李主儐伙拍《少年時代》任時完頒獎，前者不慎跌倒跪坐地上，幸任時完扶起她。

另外，女團(G)I-DLE演出時，成員小娟rap中自嘲，提到前成員穗珍2021年退團一事，說「沒有穗珍你們還有用嗎？」惹來粉絲熱議，大讚她敢言、有型。

相關字詞﹕邊佑錫 MAMA頒獎禮

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