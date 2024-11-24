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娛樂
2024年11月24日星期日
鍾雪瑩爆冷封后擊敗吳君如張艾嘉 《漂亮朋友》內地演員張志勇奪金馬影帝
金馬獎得獎名單（部分）
吳君如戴千萬鑽飾閃爆紅地氈 許光漢請假現身 粉絲尖叫
老竇都會錯 拒做「一言堂」 61歲甄子丹接受子女糾正
伙顏志恒生日會收680元被嘲掠水 伍仲衡嬲爆：自願參與冇強迫
陳家樂笑拍檔劇接劇受力捧 陳曉華無懼觀眾看厭
【娛樂場】《P1X3L 5G上位計劃》首播 楊安妮為任務「調戲」泰國靚仔
BigBang三子聚首掀高潮 aespa奪6獎成MAMA大贏家 Seventeen感觸落淚
《現在撥打的電話》首播收視不敵《熱血司祭2》
損抱川巿形象 《江南B-Side》收投訴
《魔法壞女巫》美開畫有望票房破億
【開箱】《飛黃騰達》 特朗普師徒恩仇 謝洛美演繹出色
金馬獎得獎名單（部分）
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【明報專訊】（請看附圖）
（第61屆金馬獎頒獎典禮）
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