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娛樂

陳家樂笑拍檔劇接劇受力捧 陳曉華無懼觀眾看厭

【明報專訊】陳家樂、陳曉華、何沛珈、阮浩棕、譚凱琪、文雪兒、龔慈恩和莊思明等昨日在電視城宣傳明晚（25日）首播的無綫劇《異空感應》，眾人取笑女主角陳曉華備受力捧，劇接劇輪住播，稱呼她「陳曉華姐姐」。陳曉華不擔心觀眾看厭自己，因為每個角色性格不同，陳家樂戲弄拍檔，叫陳曉華提早為自己拉票，大爆對方恨攞獎。

記者：林蘊兒

陳家樂笑稱《異空感應》去年初拍攝，等了差不多兩年至今才首播，擺明跟力捧陳曉華有關。對於無綫擬藉他捧女方，陳家樂稱不介意，接此劇全因監製王心慰邀請，「當年王心慰找我拍《逆緣》時，沒有太多人識我，是她給予機會，我不是無綫藝員，拍劇要經過好多關，監製力保我到底，所以今次她再找我，二話不說答應」。

陳曉華承認近兩年公司不斷給拍劇機會，自己很努力去做，《異空感應》是她第二套劇擔正女主角，劇中一人分飾兩角，在不同時空演兩個人物，性格完全不同，回看自己表現，好似一張白紙，有種很青澀單純感覺。現在是否已升呢？陳曉華否認，「以前叫我『BB』，現在變『姐姐』，想大家叫我『妹妹』。不擔心劇接劇被觀眾看厭，因為劇種、故事和角色性格均不同」。

好壞意見 照單全收

問到有沒有信心能入圍爭視后和飛躍進步女藝員，陳曉華稱沒想太多，透露拍《異空感應》非常考驗體能和心理，加上整個團隊付出很多，想盡力為新劇宣傳，盼觀眾看得開心又喜歡角色，無論褒定貶意見都樂意接受。

陳曉華反問拍檔陳家樂有沒有信心爭視帝，陳家樂笑說：「這套不是台慶劇都會計算在今年嗎？今次擺明係想捧你，你要為自己拉票嗎？華姐。」陳曉華即說好：「最好我所有提名都請你投我一票。」陳家樂笑稱測試成功，試到陳曉華其實很緊張，好想攞獎。

何沛珈阮浩棕了解中

何沛珈與阮浩棕去年傳秘密撻着，被影到單獨約會，二人昨日一同受訪否認拍拖，何沛珈刻意講劇情扯開話題，爆劇中阮浩棕角色經常纏着陳家樂，疑想改變對方性取向。他們表示私下未有太多交流，都是討論劇情，強調雖傳緋聞，但見面沒有尷尬。

追問二人目前關係，何沛珈與阮浩棕口徑一致說：「了解中，可以再了解多一點。大家只是傳緋聞，只有一次單獨約會被偷拍，其他都是有好多朋友在場。」問到是否要聽公司話刻意將戀情低調？他們異口同聲說正值事業拼搏期，應以工作為重。何沛珈隨即提示阮浩棕可以講劇中有很多危險鏡頭，如水浸和爆炸場面都是親身上陣藉以轉移話題，盡現體貼一面。

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