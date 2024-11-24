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娛樂

伙顏志恒生日會收680元被嘲掠水 伍仲衡嬲爆：自願參與冇強迫

伍仲衡51歲生日炮轟網民 不滿出席付費派對粉絲被嘲水魚

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》評審伍仲衡與歌手顏志恒同於本月21日生日，前晚二人一起舉行生日會，筵開56席，近700名粉絲參與，唱歌、玩遊戲、抽獎送禮物，氣氛熱鬧。

一圍6000元 強調無賺錢

伍仲衡生日會前於社交平台跟粉絲說：「到時見。」有網民留言：「700條水魚。」伍仲衡即發文反駁稱每席6000元，租音響、樂器及樂隊開支數萬元，還有禮物抽獎、玩遊戲、唱歌，每名收680元，「點水魚呀！你返火星住啦，不知所謂！」他還公開該網民樣貌，其後帖文被社交平台刪除。

前晚伍仲衡談到被網民激嬲，透露對方之前已經常鬧《中年好聲音》的人，「佢知唔知一圍成6000幾蚊？仲準備咗好多禮物，樂隊、台、燈、聲呢？每名粉絲只收680元，竟然仲話我哋掠水，同埋係自願參與，冇強迫，生日會亦不是為賺錢，亦冇錢賺，只想同大家開party」。顏志恒說：「明眼人都知係值，不用勞氣。」

伍仲衡提到今年最好的生日禮物是簽了大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，成為經理人，透露20多年前已想簽王菀之，那時沒有能力，「今次這個新人好有潛質，老婆負責經理人工作，我負責做音樂」。是否栽培對方追上王菀之？伍仲衡認為不要比較，每個人際遇不同，但對洪心怡好有信心。他笑言51歲生日願望是老婆減肥成功；45歲顏志恒則想增肥30磅，外表會好看些。

娛樂組

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