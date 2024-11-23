【開箱】《魔法壞女巫》 百老匯音樂劇搬上大銀幕 視覺盛宴歌舞連場

《綠野仙蹤》外傳

《魔法壞女巫》改編自百老匯同名音樂劇，後者源自Gregory Maguire暢銷小說《Wicked》，可說是L. Frank Baum作品改編電影《綠野仙蹤》的外傳。《魔》片以《綠》片壞女巫艾芙芭及善良女巫葛琳達為主角，根據音樂劇版本，《綠》片主角桃樂絲會在第二幕出現；現正上映的電影版上半部，即音樂劇第一幕，明年上映的電影下集，內容將涵蓋音樂劇的第二幕。《魔》片表面上把艾芙芭及葛琳達標籤為一壞一好，就像電影開頭，人稱善良女巫的葛琳達向奧兹國民表示，西方壞女巫已被打敗，即有女孩問她聞說兩人曾是好友，故事從倒敘展開。艾芙芭生來全身綠色，外貌受到歧視，陪下半身殘障的妹妹娜莎蘿入讀斯茲大學巫術研究院。艾芙芭無法控制自如的神秘力量，受到院長莫里貝爾夫人賞識，稱要親自教導。葛琳達並非一開始便「善良」，生活優越的她，服裝和鞋子無數，卻迫切渴望金錢也買不到的魔法力量，一直想討好莫里貝爾夫人；而且最初也跟其他同學一樣排擠艾芙芭，直至知道後者向莫里貝爾夫人推薦她一起上課研習巫術，才伸出友誼之手。

溫奇國王儲費耶羅入學後，艾芙芭與葛琳達的關係有了微妙變化。費耶羅魅力無窮，但天性叛逆，很快吸引葛琳達。歷史系教授迪拉蒙因為斯茲大學的方針改變，解聘所有動物，艾芙芭同情迪拉蒙，亦認為改變動物和人類共存的政策不對。迪拉蒙離職後，接任的教授在課堂企圖利用幼獅做實驗，艾芙芭與費耶羅不忍，救走幼獅，放回森林，兩人因此交心。艾芙芭對費耶羅有感覺，但覺後者只會愛葛琳達。當獲邀往翡翠城見奧兹國大巫師後，艾芙芭得悉莫里貝爾夫人與大巫師的陰謀，不願屈從，與葛琳達分道揚鑣之餘，莫里貝爾夫人更向外宣揚艾芙芭是會傷害奧兹國的邪惡女巫。

亞莉安娜表現亮眼

《魔法壞女巫》演出陣容鼎盛，《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）分別扮演艾芙芭和葛琳達，金像影后楊紫瓊及謝夫高拔林（Jeff Goldblum）則飾演莫里貝爾夫人及大巫師；瑪麗莎博德（Marissa Bode）、《佛西與薇登》伊頓施利達（Ethan Slater）與《柏捷頓家族：名門韻事》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey），分別扮演娜莎蘿、巴克及費耶羅；《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）則為迪拉蒙教授獻聲。其中亞莉安娜表現令人眼前一亮，葛琳達過度自信又有點浮誇的個性不算可愛，但亞莉安娜演出喜感，尤其教艾芙芭扮靚一幕，不管表情、舞步與身體語言，都十分可喜，可說是能歌善演的最佳示範；片中伊頓施利達飾演的巴克對葛琳達情有獨鍾，現實中伊頓和亞莉安娜亦戲假情真，足見後者魅力無窮。

朱浩偉在影壇剛起步，便拍了《舞出真我》二三集，3年前上映的《狂舞紐約》，雖然票房成績不理想，但同樣改編自百老匯音樂劇，對於歌舞題材，他可說駕輕就熟。片中亦把幾場重點歌舞，拍得繽紛悅目而風格各異，無論是葛琳達改造艾芙芭外形時唱出《Popular》的粉紅色調宿舍房間、費耶羅在斯茲圖書館的連場歌舞與旋轉書架，抑或壓軸艾芙芭以一敵眾邊唱《Defying Gravity》及掌控了飛翔魔法，全都是視覺盛宴，不管服裝打扮、布景設計及歌曲舞步，都目不暇給，視與聽均相當繽紛。另外，片中透過艾芙芭與別不同的膚色，以及試圖妖魔化「奧茲國」聰明、會說話的動物，將社會上的錯誤歸咎於牠們，並通過剝奪牠們的聲音，來摧毁牠們，也在影射獨裁者如何崛起及散播仇恨，所以別誤會《魔法壞女巫》只是「兒童向」的作品。

上映日期：11月21日