明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《魔法壞女巫》 百老匯音樂劇搬上大銀幕 視覺盛宴歌舞連場

【明報專訊】昨天是美國新片開畫日，《魔法壞女巫》（Wicked）與《帝國驕雄II》正面交鋒，根據美媒預測，前者首周末3天可收1億美元，票房稱冠；在爛番茄網站，《魔》片亦得分90%力壓《帝》片，叫好叫座，如無意外，投資了近1.5億美元料可回本，尤其現在上映的只是上半部，《我的超豪男友》導演朱浩偉（Jon M. Chu）再次在歌舞片類型締造佳績。

《綠野仙蹤》外傳

《魔法壞女巫》改編自百老匯同名音樂劇，後者源自Gregory Maguire暢銷小說《Wicked》，可說是L. Frank Baum作品改編電影《綠野仙蹤》的外傳。《魔》片以《綠》片壞女巫艾芙芭及善良女巫葛琳達為主角，根據音樂劇版本，《綠》片主角桃樂絲會在第二幕出現；現正上映的電影版上半部，即音樂劇第一幕，明年上映的電影下集，內容將涵蓋音樂劇的第二幕。《魔》片表面上把艾芙芭及葛琳達標籤為一壞一好，就像電影開頭，人稱善良女巫的葛琳達向奧兹國民表示，西方壞女巫已被打敗，即有女孩問她聞說兩人曾是好友，故事從倒敘展開。艾芙芭生來全身綠色，外貌受到歧視，陪下半身殘障的妹妹娜莎蘿入讀斯茲大學巫術研究院。艾芙芭無法控制自如的神秘力量，受到院長莫里貝爾夫人賞識，稱要親自教導。葛琳達並非一開始便「善良」，生活優越的她，服裝和鞋子無數，卻迫切渴望金錢也買不到的魔法力量，一直想討好莫里貝爾夫人；而且最初也跟其他同學一樣排擠艾芙芭，直至知道後者向莫里貝爾夫人推薦她一起上課研習巫術，才伸出友誼之手。

溫奇國王儲費耶羅入學後，艾芙芭與葛琳達的關係有了微妙變化。費耶羅魅力無窮，但天性叛逆，很快吸引葛琳達。歷史系教授迪拉蒙因為斯茲大學的方針改變，解聘所有動物，艾芙芭同情迪拉蒙，亦認為改變動物和人類共存的政策不對。迪拉蒙離職後，接任的教授在課堂企圖利用幼獅做實驗，艾芙芭與費耶羅不忍，救走幼獅，放回森林，兩人因此交心。艾芙芭對費耶羅有感覺，但覺後者只會愛葛琳達。當獲邀往翡翠城見奧兹國大巫師後，艾芙芭得悉莫里貝爾夫人與大巫師的陰謀，不願屈從，與葛琳達分道揚鑣之餘，莫里貝爾夫人更向外宣揚艾芙芭是會傷害奧兹國的邪惡女巫。

亞莉安娜表現亮眼

《魔法壞女巫》演出陣容鼎盛，《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）分別扮演艾芙芭和葛琳達，金像影后楊紫瓊及謝夫高拔林（Jeff Goldblum）則飾演莫里貝爾夫人及大巫師；瑪麗莎博德（Marissa Bode）、《佛西與薇登》伊頓施利達（Ethan Slater）與《柏捷頓家族：名門韻事》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey），分別扮演娜莎蘿、巴克及費耶羅；《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）則為迪拉蒙教授獻聲。其中亞莉安娜表現令人眼前一亮，葛琳達過度自信又有點浮誇的個性不算可愛，但亞莉安娜演出喜感，尤其教艾芙芭扮靚一幕，不管表情、舞步與身體語言，都十分可喜，可說是能歌善演的最佳示範；片中伊頓施利達飾演的巴克對葛琳達情有獨鍾，現實中伊頓和亞莉安娜亦戲假情真，足見後者魅力無窮。

朱浩偉在影壇剛起步，便拍了《舞出真我》二三集，3年前上映的《狂舞紐約》，雖然票房成績不理想，但同樣改編自百老匯音樂劇，對於歌舞題材，他可說駕輕就熟。片中亦把幾場重點歌舞，拍得繽紛悅目而風格各異，無論是葛琳達改造艾芙芭外形時唱出《Popular》的粉紅色調宿舍房間、費耶羅在斯茲圖書館的連場歌舞與旋轉書架，抑或壓軸艾芙芭以一敵眾邊唱《Defying Gravity》及掌控了飛翔魔法，全都是視覺盛宴，不管服裝打扮、布景設計及歌曲舞步，都目不暇給，視與聽均相當繽紛。另外，片中透過艾芙芭與別不同的膚色，以及試圖妖魔化「奧茲國」聰明、會說話的動物，將社會上的錯誤歸咎於牠們，並通過剝奪牠們的聲音，來摧毁牠們，也在影射獨裁者如何崛起及散播仇恨，所以別誤會《魔法壞女巫》只是「兒童向」的作品。

上映日期：11月21日

相關字詞﹕祖拿芬貝利 伊頓施利達 朱浩偉 謝夫高拔林 開箱 魔法壞女巫 楊紫瓊 亞莉安娜 辛菲亞艾利

上 / 下一篇新聞