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娛樂

特工調查秘密情人死因 姬拉麗莉Netflix新劇最後預告曝光

【明報專訊】較少拍劇的《魔盜王》女星姬拉麗莉（Keira Knightley），伙拍《單身動物園》賓韋素（Ben Whishaw）演出新劇《黑鴿》（Black Doves），將於下月5日在影視串流平台Netflix上架，最後一條預告片前日曝光。故事講述姬拉扮演的特工Helen，其秘密情人Jason遭暗殺後，她的上司指派Helen舊友Sam來保護她，並竭力查出Jason被殺真相，過程中逐漸揭開錯綜複雜的陰謀，而該劇未播已決定開拍第2季。另外，哈里王子夫婦旗下製作公司為Netflix拍攝的紀錄片集《馬球》（Polo），將於下月10日上架，前日亦公開首條預告片，5集內容將聚焦美國馬球公開錦標賽。Netflix青春校園劇《愛你的凱蒂》第2季，明年1月16日首播，昨釋出多張新劇照。

另一方面，串流平台Max新劇《The Pitt》預告片曝光；由拍過《白宮群英》、《仁心仁術》的尊維斯（John Wells）監製，《仁心仁術》諾亞維奧（Noah Wyle）主演；該劇早前掀起訴訟，美國作家米高克賴頓（Michael Crichton）遺產執行者認為Max所屬的華納電視未經同意，重拍《仁心仁術》系列；事緣尊維斯和諾亞維奧均曾拍《仁》劇，加上《The Pitt》以醫院急症室為背景，跟米高克賴頓創作的《仁》劇如出一轍；不過華納方面反駁，兩劇截然不同。據報道《The Pitt》共15集，每集1小時，講述以匹兹堡為背景的醫院急症室15小時內發生的事，可說是醫療版《24》，並強調此劇內容「審視當今醫護人員所面臨的挑戰」。從預告片段所見，確實拍得緊湊，只見諾亞維奧扮演的Robby，在急症室帶領一群實習醫生工作，面對不同的病患。《The Pitt》預計明年1月在Max上架。

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