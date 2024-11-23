特工調查秘密情人死因 姬拉麗莉Netflix新劇最後預告曝光

另一方面，串流平台Max新劇《The Pitt》預告片曝光；由拍過《白宮群英》、《仁心仁術》的尊維斯（John Wells）監製，《仁心仁術》諾亞維奧（Noah Wyle）主演；該劇早前掀起訴訟，美國作家米高克賴頓（Michael Crichton）遺產執行者認為Max所屬的華納電視未經同意，重拍《仁心仁術》系列；事緣尊維斯和諾亞維奧均曾拍《仁》劇，加上《The Pitt》以醫院急症室為背景，跟米高克賴頓創作的《仁》劇如出一轍；不過華納方面反駁，兩劇截然不同。據報道《The Pitt》共15集，每集1小時，講述以匹兹堡為背景的醫院急症室15小時內發生的事，可說是醫療版《24》，並強調此劇內容「審視當今醫護人員所面臨的挑戰」。從預告片段所見，確實拍得緊湊，只見諾亞維奧扮演的Robby，在急症室帶領一群實習醫生工作，面對不同的病患。《The Pitt》預計明年1月在Max上架。