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娛樂

【娛樂場】《Grand住去大阪》 C君帶隊「開箱」豪華之旅

【明報專訊】鄭詩君（C君）今年4月伙拍黃翠如、周奕瑋主持旅遊節目《Grand住去台北》，3人以搞笑互窒方式，帶領觀眾體驗台北的不一樣豪華之旅。近日播出新一輯《Grand住去大阪》，地點除了轉到日本大阪外，C君拍檔換上高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）。他們「開箱」豪華之旅，遊走大阪、京都，入住天花板級別酒店，玩味、英式貴族風各具特色，豪歎頂級溫泉，又坐觀光列車細賞海景，見識中古店「鎮店之寶」，還與藝伎玩遊戲，體驗非一般；飲食同樣夠豪，除了朝聖「摘星」餐廳、專為「VIP」服務的名店餐廳，也會品嘗全世界最貴壽司及高級綠茶的滋味。

入住頂級私人度假村

今晚播第2集，C君、高Ling及6號帶大家Grand住遊京都，第一站到嵐山入住連續6年獲米芝蓮推介的頂級私人度假村，3人需乘坐屋形船方能抵達酒店，過程甚有儀式感。度假村由江戶時代富商水邊別墅改建而成，有20多間房間，他們入住190,000日圓（約9548港元）一晚的月橋套房，高Ling見到「高牀軟枕」即興奮跳上牀試瞓，豈料一轉身遴迍碌落「坑」，展現女神傻氣一面。

C君與6號之後撇甩高Ling進行「男士活動」，與藝伎零距離接觸，一嘗達官貴人生活。他們欣賞藝伎歌舞表演之餘，更體驗與藝伎玩遊戲，但C君和6號原來是遊戲黑仔王，連番落敗被罰飲酒；兩人還大歎豐富京都會席料理，6號又使出「爛gag王」本色，連C君也忍不住形容他為「垃圾人」。

1.75萬豪歎廚師發辦套餐

首集預告介紹世界上最貴Omakase，今集主持終於返回大阪，豪歎350,000日圓（約17,500港元）廚師發辦套餐，由高級兼新鮮食材，如青森藍鰭吞拿魚、長野松茸、對馬喉黑魚等炮製多款令人一試難忘的壽司，其中No.1北紫海膽手卷、千葉剝皮魚肉配魚肝壽司最讓人驚喜；高Ling面對心愛的大拖羅壽司，吃到眼瞇瞇，一臉滿足。

高Ling享受經絡音叉療程

醫飽肚後，3人去按摩鬆一鬆，去到知名奢華水療度假村，分頭嘗試各種養生療程，當中高Ling體驗聽覺做主題的spa房，享受經絡音叉療程，有助促進血氣循環，適合女士們；6號則體驗水中健身和頌缽治療；C君試玩Biohacking生物駭客療程，體驗各種黑科技，包括紅外線面膜和無重力椅。

《Grand住去大阪》

逢周六晚上8時翡翠台播放

相關字詞﹕Grand住去大阪 陸浩明（6號） 高海寧（高Ling） 鄭詩君（C君）

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