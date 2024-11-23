【娛樂場】《Grand住去大阪》 C君帶隊「開箱」豪華之旅

入住頂級私人度假村

今晚播第2集，C君、高Ling及6號帶大家Grand住遊京都，第一站到嵐山入住連續6年獲米芝蓮推介的頂級私人度假村，3人需乘坐屋形船方能抵達酒店，過程甚有儀式感。度假村由江戶時代富商水邊別墅改建而成，有20多間房間，他們入住190,000日圓（約9548港元）一晚的月橋套房，高Ling見到「高牀軟枕」即興奮跳上牀試瞓，豈料一轉身遴迍碌落「坑」，展現女神傻氣一面。

C君與6號之後撇甩高Ling進行「男士活動」，與藝伎零距離接觸，一嘗達官貴人生活。他們欣賞藝伎歌舞表演之餘，更體驗與藝伎玩遊戲，但C君和6號原來是遊戲黑仔王，連番落敗被罰飲酒；兩人還大歎豐富京都會席料理，6號又使出「爛gag王」本色，連C君也忍不住形容他為「垃圾人」。

1.75萬豪歎廚師發辦套餐

首集預告介紹世界上最貴Omakase，今集主持終於返回大阪，豪歎350,000日圓（約17,500港元）廚師發辦套餐，由高級兼新鮮食材，如青森藍鰭吞拿魚、長野松茸、對馬喉黑魚等炮製多款令人一試難忘的壽司，其中No.1北紫海膽手卷、千葉剝皮魚肉配魚肝壽司最讓人驚喜；高Ling面對心愛的大拖羅壽司，吃到眼瞇瞇，一臉滿足。

高Ling享受經絡音叉療程

醫飽肚後，3人去按摩鬆一鬆，去到知名奢華水療度假村，分頭嘗試各種養生療程，當中高Ling體驗聽覺做主題的spa房，享受經絡音叉療程，有助促進血氣循環，適合女士們；6號則體驗水中健身和頌缽治療；C君試玩Biohacking生物駭客療程，體驗各種黑科技，包括紅外線面膜和無重力椅。

《Grand住去大阪》

逢周六晚上8時翡翠台播放