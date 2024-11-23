胡定欣告別單身 與圈外男友感情穩定 「洪七公」見過「胡說八道」好姊妹

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

黎耀祥（祥哥）、胡定欣、蕭正楠、陳曉華、羅天宇、海俊傑及謝雪心等前晚齊集元朗區的商場，跟粉絲和市民一同看《巾幗梟雄之懸崖》（巾幗4）。今次是劇集最後宣傳活動，黎耀祥與胡定欣同感不捨，盼有機會再合作。dry足8年的胡定欣成功脫單，獲恭喜時甜笑承認跟圈外人拍拖，感情已穩定才公開。她解釋一直保密原因，「向來將感情事低調處理，有人問起才講。戀情冚得密，多謝上天庇佑，不是太多人知，但有介紹給好姊妹認識，她們沒有意見，只要我開心就可以，有機會也想帶他跟祥哥見面」。今年不用過寂寞聖誕節？她稱以往單身也不愁寂寞，會相約陳山聰等好友一起過節。

拒透露男友姓名

問到男友的姓名，胡定欣婉拒透露。有提議配合胡定欣劇中「七爺」角色，不如叫對方「七公」，黎耀祥笑說：「是不是姓洪？」問胡定欣會否希望如《巾幗4》般，七爺與柴十七有個愉快結局？黎耀祥搶答：「不要詛咒她，情節是講角色到80幾歲才告白，又要經歷打仗和失憶，真的大吉利市！」他讚胡定欣為人樂觀，獨立有思想又熱愛運動，是難得的好女仔。他曾表示為無綫一年拍一劇，如時機與劇本合適，不排除再跟胡定欣合作，「下次可試玩角色性格對調，又或者拍喜劇，劇名叫《巾幗梟雄之跳落懸崖》，亦不介意一齊拍飲食節目」。

蕭正楠不用保密一身輕

蕭正楠劇中角色身世揭盅，一人分飾孿生兄弟，以3個身分出現，形容角色悲慘。他解釋一直不能劇透，引起好多人疑問，角色終極一死，不會再輪迴翻生，「當初我有向監製提議，不如大結局我再過鏡出現，留觀眾幻想。亦知道監製在一些訪問表示，認同我今次演出，對演員來講是很大鼓勵」。他指早前比較辛苦，因為公事（劇情）與私事（太太黃翠如懷孕）都不能泄露，令他好尷尬，現在終於可以一身輕。

陳曉華傳與朱敏瀚拍拖，問她會否分享私事？她即借用劇情避談，「我會結婚！劇入面我會跟羅天宇結婚，好催淚！」她主演另一套劇集《異空感應》緊接《巾幗4》播放，很擔心不及《巾幗4》多人捧場，唯有盡力宣傳。蕭正楠取笑她是「多產女星」。

海俊傑暴瘦因頻撲搬家

海俊傑身形明顯消瘦及一臉疲態，承認最近一下子瘦了10磅，因近年遷居內地中山，一年搬家3次，又經常為工作四圍走，較頻撲所致。他表示身體健康沒問題，可能太忙缺乏運動，會積極增肌肉，目標增肥20磅，他說：「早前飛美國為父親慶祝80大壽，又到波士頓出席細妹婚禮，很多年沒有探望家人。最搞笑是我剛過了生日，以為自己是53歲，但經弟弟提醒原來記錯，是52歲先真。」他的生日願望是身體健康，覺得有健康才是最重要，因此有意放慢腳步，除內地工作，盡量接拍時間較短的單元劇，又透露太太廚藝了得，打算煮多些美食谷肥他。

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