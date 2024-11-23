岑麗香40歲生日醫院Staycation 陳家樂遺憾無檔期拍《破．地獄》

有網民發現《破•地獄》片尾特別鳴謝陳家樂與連詩雅（Shiga）夫婦，導演陳茂賢日前解釋因兩人對他好重要。陳家樂說：「導演向來好惜我和Shiga，加上可能在電影創作過程中，我們有分享過意見，當初我看到他所寫的故事已感心痛。導演有找我客串，可惜撞期沒成事，也是一種遺憾。」

姚樂怡泰臣演爭執戲耗盡體力

姚樂怡與泰臣首次合作演夫婦，講述他們因女兒起爭執，要飾演社工的J.Arie介入，還出手調停，大家互相拉扯，表現肉緊。姚樂怡說因拍攝時間緊迫，要一日內拍完這場口，大家情緒似坐過山車時高時低，爭執吵架耗盡體力，拍到最尾更有一場感人催淚戲。她育有一女，今次劇中有兩名各有自身問題且性格反叛的女兒，笑言接劇本時很擔心，「劇本講兩個女鬧我『乞人憎』，幻想現實中如女兒對我說這些話一定很傷心，好彩女兒現在得8歲，未識反叛」。

J.Arie預告明年初自資出碟

J.Arie客串，跟兩名前輩做對手戲，心情興奮又緊張。為配合社工角色，打扮樸素外，也將平日容易高漲的情緒收斂。她稱一直有戲癮，但演出機會不多，最近在新歌《當兵的自我修養》MV一人分飾10多個角色，過足戲癮。她透露積極籌備自資出大碟，預告2025年初面世，也有可能開告別演唱會，因想表達的歌曲題材已全部完成，是時候停一停，小休一會，然後集中寫歌和做電影配樂。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵