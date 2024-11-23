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娛樂

呂爵安林明禎疑台灣拍拖行夜市 搭膊態度親暱 網民找出蛛絲馬迹

【明報專訊】27歲MIRROR成員呂爵安（Edan）今年7月與34歲「大馬女神」林明禎傳秘戀半年，發展姊弟戀，被拍到同遊歐洲約會撐枱腳。Edan其後護花承認對女方有好感，有意追求，但林明禎一再稱兩人只是朋友，關係似乎未明朗。近日有網民在社交平台圖文並茂上載疑是Edan與林明禎在台灣拍拖行夜市的照片，相中一對男女搭膊並肩而行，態度親暱，男方只見背面，但所孭着的相機及銀包吊飾，被指跟Edan所用的相似。昨日商台公布「我最喜愛的男歌手」最後5強，Edan出局無緣爭獎，未知是否受緋聞影響。

娛樂組

Edan與林明禎早前傳緋聞後，前者霸氣承認有意追求，保女方名聲，獲林明禎讚有風度。雖然他們一再稱目前是朋友關係，並未有拍拖，但很多網民都不相信，覺得他們已在一起。之後兩人被問到對方的事，都顯得避忌不欲多談。

網民指運動鞋相機吊飾均相似

近日有網民在社交平台公開3張疑是Edan、林明禎在台灣拍拖行夜市的照片，該網民表示︰「見到Edan同林明禎，打唔打招呼好？但怕阻到人哋！」相中疑似Edan的男子穿長袖鬆身衫及闊身褲，戴漁夫帽，斜孭着一部相機，他輕搭着女方膊頭向前行，態度親密，有途人回頭望着他們。他身旁的女子戴帽，穿貼身上衣、短裙、黑絲配長靴，側面輪廓及身形也跟林明禎非常相似。

雖然照片中的兩人未見正面樣，但有網民找出蛛絲馬迹，指該男子身上的相機，Edan也有一部同款式；還有腳上的運動鞋、銀包上的玉墜吊飾，也跟Edan曾上載的照片中顯示過的非常相似。疑是Edan與林明禎的男女在台灣逛夜市，女方兩手空空，男方則拿着一袋戰利品。另一張相見疑是Edan的男子正在檔口前購買東西，疑似林明禎的女子撐着傘為他擋雨。由於相中兩人均穿冬天服飾和頸巾，看上去不似目前的天氣，有網民估計照片未必是近日拍攝，可能是該網民之前拍下，直至近日才公開。Edan今晚將出席《903 AllStar 籃球賽》，與MIRROR隊友參賽。

Edan叱咤男歌手5強止步

Edan之前位列叱咤「我最喜愛的男歌手」8強，但昨日公布最後5強結果，他與張天賦（MC）、林家謙均未能晉級，張敬軒與周殷廷對戰3名MIRROR成員姜濤、盧瀚霆及陳卓賢。周殷廷人氣持續上升，今次打入5強外，他的組合JFYT亦躋身「我最喜愛的組合」5強，對手有MIRROR、ERROR、COLLAR及Dear Jane。至於「我最喜愛的女歌手」5強是李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、梁嘉茵（Serrini）、陳蕾及鄭秀文。

相關字詞﹕林明禎 呂爵安（Edan）

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