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娛樂

【開箱】《戀愛大都會》 金高銀追逐愛情 贏珍貴友誼

【明報專訊】《破墓》金高銀及《彈珠人生》魯尚炫合演，改編自韓國作家朴相映暢銷小說的同名電影《戀愛大都會》，今年10月初在韓國上映，截至10月底錄得70萬入場人次，以製作費60億韓圜（約3400萬港元）計算，必須錄得130萬入場人次才能達至收支平衡。本片早前入選第49屆多倫多電影節「特別放映」單元，並於第21屆香港亞洲電影節放映完畢後，昨日（21日）正式在港上畫，未知海外票房能否幫助電影封蝕本門。

魯尚炫隱藏同志身分

《戀愛大都會》講述個性自由奔放、從不看人臉色的20歲女生在熙（金高銀飾），跟同齡男生興秀（魯尚炫飾）在大學迎新活動相遇。在熙因喜愛夜蒲，且為人灑脫，輕易成為焦點，同時招人非議，誤會她是個隨便的女人；個性孤僻的興秀一直隱藏着同性戀者的身分，在熙意外發現真相，不單沒有揭穿，還幫他保守秘密。在熙和興秀明知對方不是理想對象，但因互相了解，成為莫逆之交，更開展同居生活。

電影最大看點是男女主角橫跨13年的珍貴友誼，故事從大學時代說起，然後畢業、搵工，到職場打拚，其間穿插二人多段感情經歷。金高銀和魯尚炫演來火花四濺，前者演技一向出色，新片表現比《破墓》更自然也更貼地；首次拍電影的魯尚炫表現亦佳，不會被金高銀搶風頭，他能精準地表達同性戀者複雜的內心世界。二人雖然不是扮演情侶，但他們之間的感情，比愛情劇更甜蜜感人。另一優點是把喜劇元素適當地滲入劇情，不讓電影過於沉重。

金高銀戀愛收成正果

男女主角的友情故事十分寫實，輕易惹起觀眾共鳴，繼而寄予同情。在熙雖然貪玩愛蒲，但她比任何人都渴望擁有真摰愛情，可惜每次拍拖都遇人不淑，先後遇上一腳踏兩船的賤男、專橫無理的暴力男、還有令在熙懷孕的一夜情人，直至愛上性格光明磊落兼個性善良的同事民俊（李相二飾），最終成為幸福新娘。

至於興秀在Speed Dating活動上，對秀浩（吳東旻飾）一見鍾情，後者從不介意公開性取向，還想與興秀發展穩定感情，可是興秀剛好相反，他最怕被人知悉同志身分，也不想擁有長久關係。秀浩一直守候在他身邊，直到某日離開，興秀終於明白自己有多愛對方，甚至願意為他公開心底秘密。電影到了尾聲，興秀出席在熙婚禮，唱出女團missA的經典歌曲《Bad Girl Good Girl》，現場氣氛歡欣，同時令人感動流淚，全因在熙覓得真愛，只有興秀知道她值得擁有。

坦率面對真正的自己

另一方面，電影多次強調「你做你自己，怎麼會能成為你的弱點」，藉以帶出主題：我們不該按照別人的標準而生存，而是坦率面對真正的自己，生活沒有錯與對，最重要活出自我。《戀愛大都會》不單適合年輕觀眾欣賞，其實任何年齡都可捧場。

上映日期：11月21日

相關字詞﹕魯尚炫 金高銀 戀愛大都會 開箱

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