日本唱片大獎 宇多田光獲頒特別專輯

除了NewJeans外，年度十優歌曲其他得獎者包括Da-iCE的《I wonder》、Omoinotake《幾億光年》、山內惠介《紅之蝶》、FRUITS ZIPPER《NEW KAWAII》、Creepy Nuts《Bling-Bang-Bang-Born》、BE:FIRST《Masterplan》、純烈《夢見果實》、Mrs. GREEN APPLE《Lilac》及JO1《Love seeker》，他們一同角逐至高榮譽歌曲大獎，得獎者將於頒獎禮公布。

最優秀歌唱獎由女歌手milet奪得，宇多田光憑精選碟《Science Fiction》獲頒特別專輯獎，早前離世的《女醫神Doctor X》西田敏行則獲大會追頒特別功勞獎。