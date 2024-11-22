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娛樂

日本唱片大獎 宇多田光獲頒特別專輯

【明報專訊】第66屆日本唱片大獎將於下月30日舉行頒獎禮，昨日公布部分得獎名單。韓流今年繼續盛行，例如韓國女團NewJeans憑《Supernatural》獲頒年度十優歌曲獎，LE SSERAFIM奪得特別國際音樂獎，ILLIT與日本女團ME:I、女歌手梅谷心愛、男歌手菅生健人及小山雄大一同入選新人獎，至於韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）則與日本男團Number_i、樂壇天后濱崎步、組合Creepy Nuts、樂隊GLAY、15歲唱作女歌手tuki.同獲特別獎。

除了NewJeans外，年度十優歌曲其他得獎者包括Da-iCE的《I wonder》、Omoinotake《幾億光年》、山內惠介《紅之蝶》、FRUITS ZIPPER《NEW KAWAII》、Creepy Nuts《Bling-Bang-Bang-Born》、BE:FIRST《Masterplan》、純烈《夢見果實》、Mrs. GREEN APPLE《Lilac》及JO1《Love seeker》，他們一同角逐至高榮譽歌曲大獎，得獎者將於頒獎禮公布。

最優秀歌唱獎由女歌手milet奪得，宇多田光憑精選碟《Science Fiction》獲頒特別專輯獎，早前離世的《女醫神Doctor X》西田敏行則獲大會追頒特別功勞獎。

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