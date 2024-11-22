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娛樂

相隔9年喪禮重聚 Harry Styles哭紅鼻子 1D全員黯然送別Liam Payne

【明報專訊】前英國男團One Direction（1D）成員Liam Payne上月16日在阿根廷酒店3樓房間露台墮下身亡，終年31歲，死訊震撼全球。前日在英國白金漢郡教堂舉行喪禮，1D隊友Harry Styles、Zayn Malik、Louis Tomlinson及Niall Horan自2015年拆伙至今，首次齊集送別亡友，架上墨鏡的Harry更哭至鼻子變紅。其他出席親友包括Liam父母、女友Kate Cassidy、前度Cheryl Cole及其女團Girls Aloud成員Nicola Roberts與Kimberley Walsh、名嘴占士高登（James Corden），以及一手提拔1D的唱片監製Simon Cowell等。

Liam Payne與4名隊友參加英國才藝節目X Factor後，獲評判Simon Cowell賞識，2010年簽約組成男團One Direction迅速爆紅，5年後舉行世界巡迴演唱會期間，Zayn Malik宣布退團，2015年拆伙，從此各行各路。事隔9年之後，隨着Liam離世，四子再次聚首，分別抵達St Mary's教堂，Harry Styles由名嘴占士高登陪伴到場，Niall Horan則與女友Amelia Woolley同行。

7歲兒未見到場

Liam的靈柩由白色馬車運抵教堂，上面鋪滿白色鮮花，車頂放着以紅藍色花朵砌成「爸爸」和「兒子」字樣，象徵他的不同身分。而在教堂門外，擺放保齡球樽圖案的花牌，代表他生前最愛的運動，可謂別具心思。

曾與Liam拍拖的女團Girls Aloud成員Cheryl Cole，這日低着頭急步進入教堂，就算架上墨鏡仍難掩悲傷神情，至於她跟Liam育有7歲兒子Bear似乎缺席喪禮；Girls Aloud隊友Nicola Roberts及Kimberley Walsh亦有到場，默默守護Cheryl，儀式結束後，Kimberley亦有向Harry送抱慰問。有狗仔隊偷拍到Simon離開教堂時，上前跟Liam父母擁抱，忍不住掩面痛哭。

新歡舊愛同致祭

至於Liam的25歲網紅女友Kate Cassidy則在《凸務之王》女星伊莉莎伯荷莉（Elizabeth Hurley）兒子兼模特兒Damian陪同下，一起出席喪禮。上月底Liam與Kate抵達阿根廷，欣賞Niall在本月2日舉行演唱會後，公開二人「破冰」合照，Kate因事提前返回美國，Liam繼續留在布宜諾斯艾利斯，並搬往肇事酒店CasaSur Palermo居住，結果發生墮樓慘劇。阿根廷警方日前公開Liam驗屍報告，證實他體內含有「酒精、可卡因和處方抗憂鬱藥物」，相信是吸毒後失足墮樓，裁定他死於「多重創傷」，包括從高處墮下造成身體內部及外部多處受傷所致。

相關字詞﹕喪禮 Liam Payne One Direction

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