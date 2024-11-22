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娛樂

【娛樂場】第五張專輯《Believer》 小塵埃但求不被世界改變

【明報專訊】Jonathan（屈霆軒）與拍檔兼女友Pollie（湯凱婷）組成的小塵埃（Lil'Ashes）成軍13年，最新專輯《Believer》以黑膠形式推出。小塵埃分享有關樂隊名稱小故事，「曾經有長輩皺眉頭問我哋：『做呢一行，點解要改個咁嘅名？』他的意思是應該要用最大最矚目最耀眼的名字。而我哋呢，卻偏偏揀咗字義上全世界最輕最小，如此虛無縹緲又不足輕重的名字」。Jonathan和Pollie說：「我們最後都會變回塵土，完成一段美好旅途後，相信這一切勝於眼見的塵土。」

小塵埃稱過去一段日子很多想法曾動搖，現在不會像10年前的自己，經過這一輪，加添很多不同地方飄來的塵埃外，他們沒有除去最重要的本體，仍然相信自己「就係嗰一粒小塵埃」。這也是當年以Lil'Ashes（小塵埃）命名時最原本的想法。

以音樂信仰重塑自我

過往的4張專輯都貫徹以Little為題，由《Be Little》到《A Little Louder》、《Recall a little bit》和《Little by Little》，過程中充滿掙扎、撕碎、重塑，經歷過後，現在的小塵埃但求不被世界改變。

今年推出第五張專輯，Jonathan和Pollie不停反覆問自己，碟名還要繼續貫徹「Little」嗎？在擁抱Little的同時，還可以給自己更多的可能。心境轉變了，相信微塵也可以幻變成燦爛的花火，無論是當天的《Be Little》，還是今天的《Believer》。唱片創作過程跨越5年，每首歌都代表這5年來Jonathan和Pollie的感受，作出選擇和訴說當中遇到的困境，繼而寫下自我勉勵的歌曲。《Believer》大部分歌曲由小塵埃親自負責，過程中參與決策，中間經歷自我懷疑，再跨出大步成長，他們遇到很多同伴，一起創作了好幾首有趣的歌曲。

透過打機啟發創作靈感

《RPG》是專輯的壓軸，首次找來鍾說（鍾雪瑩）填詞，Pollie說：「去年開始投入遊戲世界，初玩完一個RPG《勇者鬥惡龍11》，是《RPG》的靈感來源。我們很喜歡歌詞中一句『凡事有priority』，因為打機我們想通了很多事，原來自己可以掌握生活的優先次序。生活就像RPG，你可以按照當下的心情和處境決定優先次序，偶然耕作、偶然休息，有時觀察劇情、有時重拾主角身分決策未來。人生不由別人的生活方式決定，讓我們成為自己這場RPG的主人翁。」

相關字詞﹕娛樂場：小塵埃《Believer》

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