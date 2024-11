【娛樂場】第五張專輯《Believer》 小塵埃但求不被世界改變

小塵埃稱過去一段日子很多想法曾動搖,現在不會像10年前的自己,經過這一輪,加添很多不同地方飄來的塵埃外,他們沒有除去最重要的本體,仍然相信自己「就係嗰一粒小塵埃」。這也是當年以Lil'Ashes(小塵埃)命名時最原本的想法。

以音樂信仰重塑自我

過往的4張專輯都貫徹以Little為題,由《Be Little》到《A Little Louder》、《Recall a little bit》和《Little by Little》,過程中充滿掙扎、撕碎、重塑,經歷過後,現在的小塵埃但求不被世界改變。

今年推出第五張專輯,Jonathan和Pollie不停反覆問自己,碟名還要繼續貫徹「Little」嗎?在擁抱Little的同時,還可以給自己更多的可能。心境轉變了,相信微塵也可以幻變成燦爛的花火,無論是當天的《Be Little》,還是今天的《Believer》。唱片創作過程跨越5年,每首歌都代表這5年來Jonathan和Pollie的感受,作出選擇和訴說當中遇到的困境,繼而寫下自我勉勵的歌曲。《Believer》大部分歌曲由小塵埃親自負責,過程中參與決策,中間經歷自我懷疑,再跨出大步成長,他們遇到很多同伴,一起創作了好幾首有趣的歌曲。

透過打機啟發創作靈感

《RPG》是專輯的壓軸,首次找來鍾說(鍾雪瑩)填詞,Pollie說:「去年開始投入遊戲世界,初玩完一個RPG《勇者鬥惡龍11》,是《RPG》的靈感來源。我們很喜歡歌詞中一句『凡事有priority』,因為打機我們想通了很多事,原來自己可以掌握生活的優先次序。生活就像RPG,你可以按照當下的心情和處境決定優先次序,偶然耕作、偶然休息,有時觀察劇情、有時重拾主角身分決策未來。人生不由別人的生活方式決定,讓我們成為自己這場RPG的主人翁。」