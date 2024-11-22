《虎毒不》獲台北金馬影展「奈派克獎」 談善言未入圍爭影后成遺珠

談善言與盧鎮業在宣布《虎毒不》獲獎一刻，感到極之驚喜，久久未能反應。談善言難掩緊張心情，連番表達謝意，邀請大家欣賞電影時，從中了解母親一職，「特別是新手媽媽，要面對的事情原來是這樣的『地獄之旅』」。導演陳小娟表示衷心感謝：「為電影做資料蒐集時，看過網上有一個帖文這樣問：『有哪些痛苦是沒經歷過的人難以理解的？』眾多答案中，有『成為母親』。也因此，一套完全聚焦在母職之苦的電影，也許並不容易被理解。《虎毒不》能在金馬影展得到評審們的認可，是對我們團隊很大的鼓勵。」《虎毒不》未在今屆金馬獎獲提名，金馬執委會執行長聞天祥提到《虎毒不》談善言，與《春行》楊貴媚、《淺淺歲月》葉童、《搖籃凡世》廖子妤等同屬最佳女主角遺珠。

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