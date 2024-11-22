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出戰籃球賽 信任隊長張繼聰策略 邱士縉193睇好姜濤蟬聯MVP

【明報專訊】商台《903 AllStar 籃球賽》明日假亞洲國際博覽館舉行，森美率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰張繼聰領軍的「歌星勇士隊」。「歌星勇士隊」請來香港籃球代表隊前成員梁振雄任教練為他們特訓，隊長張繼聰與隊員MIRROR成員邱士縉（Stanley）、ERROR成員郭嘉駿（193）、周殷廷、張馳豪、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、ROVER、VIVA等連日來加緊操練。梁振雄表示「歌星勇士隊」年紀上擁有壓倒性優勢，「九零三人隊」整體年紀同體脂都比一班歌手高，所以採取釘人戰術，壓迫「九零三人隊」繼而搶波再快攻。張繼聰對於快攻隊員的人選信心十足，「MIRROR平時跳唱快歌，快攻一定無問題。打波好講節奏，Gareth.T（湯令山）夠晒節奏感。連唱慢歌的吳林峰都打開籃球，全隊人都可以快攻」。

姜濤承諾安全至上

第二年參賽的Stanley和193十分信任隊長張繼聰策略及實力，Stanley表示︰「我哋會跟隨隊長的策略，派啲後生落場不斷跑，逼到對手冇晒氣，我相信他們冇得違反大自然定律。」193笑言︰「我太高會跑得辛苦啲，進攻都係交番畀隊長，佢夠大隻，上場衝撞同射波都得。」二人看好上屆MVP得主姜濤蟬聯。Stanley呼籲粉絲不用擔心上屆受傷的姜濤，「放心啦，佢話咗會安全咁打」。193說︰「佢今年會買多兩個護膝。」

娛樂組

相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 郭嘉駿(193) 張繼聰 903 AllStar 籃球賽

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