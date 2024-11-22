出戰籃球賽 信任隊長張繼聰策略 邱士縉193睇好姜濤蟬聯MVP

姜濤承諾安全至上

第二年參賽的Stanley和193十分信任隊長張繼聰策略及實力，Stanley表示︰「我哋會跟隨隊長的策略，派啲後生落場不斷跑，逼到對手冇晒氣，我相信他們冇得違反大自然定律。」193笑言︰「我太高會跑得辛苦啲，進攻都係交番畀隊長，佢夠大隻，上場衝撞同射波都得。」二人看好上屆MVP得主姜濤蟬聯。Stanley呼籲粉絲不用擔心上屆受傷的姜濤，「放心啦，佢話咗會安全咁打」。193說︰「佢今年會買多兩個護膝。」

娛樂組