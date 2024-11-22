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娛樂

自爆因失聲未能獻唱落淚 容祖兒積極醫病 暫不接新工作

容祖兒嘆每年一病 要正視問題 好好養聲 暫不接新工作

【明報專訊】容祖兒昨晚到九龍塘出席聖誕裝飾亮燈儀式，早前因病失聲的她仍有點聲沙，承認困擾了一段時間，未完全康復。她之前在內地參演音樂會未能獻唱，在台上鞠躬道歉，有觀眾不滿要求退票，容祖兒稱沒有不開心，明白很多歌迷長途跋涉到場睇騷，能理解他們的心情，自爆因患病影響表演落淚，感到非常無奈，現正積極醫病，暫不接新工作。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

容祖兒透露最近被粉絲指與公仔HANGYODON似樣，尤其肥嘴，誘發她對此公仔的注意和喜愛，家裏收藏了一系列物品，最意想不到帶挈工作機會。她早前因病失聲，受訪時仍有點沙聲，承認被失聲問題困擾了一個月，目前聲帶尚未完全康復，不過會盡力應付之前接下的工作，前幾天開始錄影內地綜藝節目《聲生不息港樂2》，「聲帶未康復，不是100%好狀態去唱歌，我當然有點遺憾，人生就是這樣，當滿滿期待，總會有點小枝節，我都唔知點解，可能上半年好忙，年紀去到某個階段，患病就好難康復，喉嚨最容易出現狀况。今次喉嚨受細菌感染，引致水腫、發炎，變成失聲，醫生診斷康復期最長可能3個月，又建議盡量減少說話，因為有少少長繭，若然等3個月，個綜藝節目已經錄完，所以最近服食很多類固醇，努力抑制個繭不要再生長，照常錄影，不過吃了太多藥令身體感覺好虛，手軟腳軟，多飲湯水、聞蒸氣、早睡，希望對病情有幫助，跟時間競賽」。

祖兒表示目前以養好聲音為大前提，明年2月前只做好《聲生不息港樂季2》，暫時不會再接新工作，「每年一病，警醒我要正視問題，多做好預防工夫，學習戴口罩防護，服用中藥調理身體」。

現身鞠躬 將傷害減到最小

提到11月初演出內地《星耀灣區演唱會 江門站》，大會播出《揮著翅膀的女孩》讓全場大合唱，未能獻唱的祖兒在台上鞠躬致歉，觀眾不收貨，不停大叫退票，祖兒承認做法是艱難的決定，「如果我不出席，就要其他歌手去負擔，我個人只能做的就是出來向大家致歉，知道很多歌迷長途跋涉來睇我，他們很體諒，但不一定全部都是我的歌迷，所以有不同的聲音。（嗌退票會否不開心？）沒有太不開心，我能夠理解，希望他們能夠理解我，我們已經將傷害減到最小」。

盼到英國睇Twins演唱會

祖兒希望狀態變好，將來再有機會回到家鄉江門跟樂迷再見面，自爆因患病兼影響表演落淚，「喊了幾滴淚，雖然不是第一次失聲，但會心急，因為很多工作要應付，有點無奈，無辦法，發泄情緒幫助不到我病情，只能積極醫病，中醫又睇，西醫又睇，又飛南京做針灸」。

好友蔡卓妍為她攬大包藥感心痛，祖兒說：「碰巧那天我睇完醫生，約了她食午餐， 因為她生日要在加拿大做騷，我在失聲情况下陪她切蛋糕慶祝。」談到聖誕，她表示繼續休息養病，有考慮抽空幾天，到英國欣賞Twins演唱會，「她們難得到英國開騷，好想親身去捧場，不過要視乎我的身體情况而定」。

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