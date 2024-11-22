首參賽不懂馬拉松組別 關心妍多謝吳保錡提醒

不介意網民嘲笑烏龍往事

關心妍不會因網民評論，嚇怕不再參賽，強調真的不介意，稱有網民鼓勵她下次跑10公里，「有生之年一定要參加一次馬拉松」。問8歲女兒對跑步可有興趣？她說女兒喜歡玩忍者障礙賽，目標參加奧運，「聽講忍者障礙賽有機會列入奧運項目，不過我都要查清楚先」。

說到「馬拉松」事件，引發被人重提她當年勁歌頒獎禮擺烏龍「搶獎」一事，關心妍笑說：「冇所謂，不同時間都有人提起，覺得冇問題，人應該要承受自己的烏龍事，以及接受到別人批評，現今年代已習以為常，每天都可以被人評論，不需要太介懷，能帶給大家娛樂和歡笑也是好事。」

記者：柯美