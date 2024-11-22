沒期望四度封視帝 追求開心晚年 黎耀祥珍惜與妻共度餘生 唔恨抱孫

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

黎耀祥先後主演4輯《巾幗梟雄》系列，首兩輯《巾幗梟雄》和《巾幗梟雄之義海豪情》贏盡口碑及收視，跟女主角鄧萃雯雙雙奪得兩屆視帝、視后，創造紀錄；第3輯《巾幗梟雄之諜血長天》換了編審，播出後成績平平。近日播映的《巾幗梟雄之懸崖》由首兩輯編審張華標回歸操刀，鄧萃雯因檔期問題換上胡定欣，評價好壞參半，收視不俗。

在《巾幗梟雄之懸崖》飾演柴十七的黎耀祥比較演前兩輯張華標筆下的《巾幗》，覺得今輯劇本更加豐富，「標哥（張華標）的劇本一向有張力，今輯人物關係、中心思想、結構比起《巾幗1》、《巾幗2》多好多。《巾幗1》是講小人物柴九的成長故事，《巾幗2》的劉醒有情有義，參軍打仗救人，熱血沸騰，好戲劇性。今次的柴十七由恃才傲物、懷才不遇，到跟七爺（胡定欣飾）的相處關係反覆，是在一個動盪時代下經歷人生跌宕的故事。劇中除人物成長，還加入蕭正楠飾演孿生兄弟的報復懸疑成分，劇情比較前兩輯豐富，人物描寫更深入同複雜」。

當年演劉醒 被鬧嘈喧巴閉

黎耀祥稱演繹柴十七時，最重要去理解及睇通張華標的想法，「因為劇本未必寫得咁清楚角色的心路歷程，要自己揣摩，柴十七對着老闆七爺作風看不過眼，又心軟繼續幫忙，部分反映職場上情况」。今次是他與胡定欣第8次合作，之前在《大太監》、《公公出宮》對手戲多，黎耀祥覺得定欣演技成熟和有自己看法，大家經磨合增信任及默契，若覺得有問題，會放心向對方提出意見。

外間將胡定欣與鄧萃雯比較，黎耀祥認為難免，但覺得沒什麼好比較，「每套劇及角色，演員演繹方法都不同，今輯是全新故事，喜不喜歡見仁見智，不用看得太重。像我那時演劉醒，初時都被人拿來跟柴九相比，鬧我演的劉醒成日鬧人，大大聲嘈喧巴閉現青筋，之後劇情發展，大家又好鍾意，感覺好得意」。

黎耀祥演繹柴十七的跌宕人生，現實中其演藝生涯同樣經歷高低起跌，1985年在無綫營業部做文員，機緣下報讀小太陽文娛中心短期演藝訓練課程，獲李添勝賞識，推薦入讀無綫電視藝員訓練班進修班，自此開展近40年演戲之路。初時10多年多演配角，1998年感失意離開無綫闖電影圈，發展不如意，2002年回巢，演出角色佔戲愈來愈重，2009年憑《巾幗梟雄》登上事業高峰。

難忘唱夜場 觀眾無反應

黎耀祥回望演藝路途非一帆風順，「初時10多年做閒角甲乙丙，之後離開無綫闖電影圈仲難撈，無固定月薪，試過唱夜場千多元，你有你唱，下面啲大佬唔理你，無反應，唯有自己同自己講：『多謝大家，真係好啦！再送多首歌畀大家，下次見。』我很多都經歷過，更加戲如人生，好多人成日覺得有冇咁誇張？當你經歷過，尤其我哋呢一行，那種成敗好明顯見到，受歡迎同不受歡迎，求人同人哋求你，是兩件事」。很多藝人不紅時都試過被不禮貌對待，有沒有這些經歷？他說：「少少都有，以前輩分好緊要，有時冷言冷語，我不會放在心，那時很多新人都會遇過，相對現在的新人很幸福。」

自知無可能是劉德華梁朝偉

雖經歷低潮，但黎耀祥一貫隨緣心態，未有特別想過離開演藝圈，「最低潮時仲有少少嘢做，又捱得過夠生活，不會低到貼晒地。好似那時出去拍戲最艱苦，一個月開一日工，逐組計，好彩有積蓄捱過，到第二個月可能有兩日工又捱埋，慢慢有人叫我回無綫，繼續努力做好每日面對的事，個天會畀條路你行。我入行都係咁，唔係發明星夢，入行唔係想做劉德華、梁朝偉，知道冇可能，邊有佢哋靚仔、好演技，純粹鍾意演戲」。

回無綫7年後遇到《巾幗梟雄》，黎耀祥承認當中需要運氣，「以前演過很多好角色，好多人談論喜歡，好似《人在邊緣》曱甴、《西遊記》豬八戒、《射鵰英雄傳》周伯通、《楚漢驕雄》韓信等，但時機不對就未能再上一層樓，仍繼續浮沉，都是隨遇而安。我的際遇更加證實，你不用多想，做好自己，謀事在人、成事在天，在這行最切實。當睇通很多事，會學懂放輕，做人為兩餐一宿，人生最難是開心，經歷過後再總結，我最希望換到一個開心晚年」。

放慢腳步工作 尋回自我

60歲黎耀祥現在處於享受人生階段，「我懂得享受，不是物質而是心態，有日瞓醒見到太陽同藍天白雲，煮一餐飯，便會覺得好開心，希望可以真正做到。現在放慢腳步工作，一年基本上拍一部劇。做了近40年演員，其實不是拍戲才是工作，事前準備都是，透過人生經驗加入角色，每個角色在我心入邊都有一個經歷，過往我演過的角色大部分都記得，好似有個影像在心入面，我生活在戲劇世界中，自己有冇生活過都唔知。不過我又未去到傻咗，抽離不到，只是成日思考角色，現在放慢腳步想睇番黎耀祥是個什麼人，了解自己」。

盼與老婆身體健康享受人生

今年大有機會憑柴十七角逐視帝，對於能否四度稱帝，黎耀祥沒有太多期望，「你問我想不想發達當然想，獎項始終是鼓勵，我已攞了3次，做人不要太貪心，咁多年心態都有轉變，獎項是行業的推廣，令大家更加有興趣、有競爭、有趣味，是否應該得獎，在觀眾心中已有答案，做得不好夾硬畀個獎你都無謂，做得好好，攞不到獎都不緊要，獎在你及觀眾的心」。

黎耀祥跟太太目前在中山居住，兒子已長大，夫婦享受平靜生活，「我睇得比較開，個仔雖然未結婚，但覺得責任已完成，他長大有自己生活和朋友，現在同老婆最緊要身體健康，兩個人在一起不知還有多少年，雖然悲觀啲，但是事實。年輕時努力做事，年紀大慢慢要面對死亡，人的離別、分開，真的要珍惜。我冇期望抱孫，就算抱孫睇得多少年？做阿爺做得幾多年？我不是傳統觀念要代代相傳的人，覺得現在很幸福開心」。

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