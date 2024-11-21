【開箱】《台北追緝令》 洛比桑說好台灣故事

陸克伊雲斯桂綸鎂演舊情人

《台北追緝令》台前幕後陣容相當國際化，演員包括《狂野時速》系列的英國男星陸克伊雲斯（Luke Evans）與美籍韓裔姜成鎬，加上《女朋友·男朋友》金馬影后桂綸鎂，組合頗有新鮮感；此片亦是洛比桑繼《Lucy：超能煞姬》後，相隔10年重返台灣取景之作，無論是港台影迷都熟悉的地標如台北101、西門町、松山機場等歷歷在目，感覺特別親切。

故事講述美國緝毒局探員莊（陸克伊雲斯飾）為求破案不擇手段，為追捕販毒集團首腦姜（姜成鎬飾），不理上司反對，趁周末假期到台北蒐證，意外重遇15年前分手的舊愛祖兒（桂綸鎂飾），驚覺女方已變成「姜太」，並育有一子雷蒙。莊大受打擊，直至發現真相：當年走投無路的祖兒，懷着莊的骨肉投靠姜，後者雖然十惡不赦，卻對她母子倆愛護有加，隨着莊重遊舊地，三方關係變得更複雜，無論在公在私，必須來個了斷。

原定來港取景 因資金問題告吹

《台北追緝令》貫徹洛比桑的商業路線，全片不乏飛車、槍戰、格鬥等動作場面，既有官能刺激，男女主角的感情線亦算交代清晰，加上飾演桂綸鎂兒子雷蒙的童星楊明偉（Wyatt Yang）負責插科打諢，名副其實是套「爽片」無誤。雖然在爛番茄影評網站只得56%低分，然而觀眾好感度升至75%，粉絲應該收貨。

據報《台北追緝令》原定計劃來港取景，拍攝一個女傭兵的故事，後因資金問題而告吹，否則的話，新片應該改名《香港追緝令》。其後洛比桑憶起當年在台灣拍攝《Lucy：超能煞姬》的愉快經驗，於是向導演黃嘉智建議，主動聯絡台北市長蔣萬安，獲得當地政府及台北市電影委員會積極協助，例如導演為了拍飛車戲，獲准在台北市中心封了12條道路，創下當地拍戲封路最多的紀錄；另一幕隧道追逐及撞車場面，攝製隊亦連續5晚封閉單向隧道，最終順利完成，正好向海外電影公司及觀眾說好台灣故事。

結尾動作戲稍嫌過長

桂綸鎂片中飾演「女車神」祖兒，包辦全片所有飛車場面，導演為了令觀眾對她的角色留下深刻印象，先讓她模仿柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在《珠光寶氣》的經典貴婦造型登場，只見她緩緩步入車行，要求試坐超級跑車，職員不以為然，隨即後悔莫及，因她以時速超過200公里在繁忙鬧市穿插，駕駛技術只可用「辣」字形容，跟她斯文外表，形成強烈而有趣的對比，為觀眾有來驚喜。

相比之下，陸克伊雲斯與姜成鎬分別扮演警察和毒販的表現便平實得多，前者衝動鹵莽，後者心狠手辣，感覺都很「樣板」；最後一場二人在西門町鬧市追逐和肉搏的動作戲，亦略嫌冗長且造作，拖慢全片急速節奏，稍為扣減分數。

上映日期：11月21日