角逐影帝輸《美麗有罪》奇雲史柏斯 丹素華盛頓奧斯卡不再投票

丹素華盛頓回想當晚當讀出奇雲史柏斯得獎時，「記憶中我轉頭看着他（奇雲），沒有人起立，除了在他身邊的人，所有人卻望向我；或者這只是我的感覺，或許我感覺每個人都在望向我。現在回想起來，我覺得他們沒有（望向我）」。對於落敗，丹素稱肯定當晚回家有喝酒，此前他曾經憑《Malcolm X》角逐影帝，但敗給《女人香》阿爾柏仙奴（Al Pacino），丹素再次飲恨，變得苦澀，對於太太Pauletta會看勻所有奧斯卡電影，「我會告訴她，你看吧，我已不關心，如果他們都不理我，為何我要着緊？你看電影再投票吧，我不會，我放棄，人變得苦澀」。不過兩年後丹素憑《邊緣特訓》贏得奧斯卡最佳男主角，也是史上第2名非裔金像影帝。