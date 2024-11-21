泰臣《拳戰擂台》收視登頂 刷新Netflix紀錄

【明報專訊】58歲前世界級拳王泰臣上周五（15日）在美國得州與27歲網紅拳手積克保羅上演「復出戰」，結果前者激戰8個回合後飲恨，這場矚目之戰由影視串流平台Netflix直播，並取名《拳戰擂台Jake Paul vs. Mike Tyson》，除了AT&T體育館現場逾7.2萬座位爆滿之外，Netflix昨公布當日全球共1.08億觀衆收看直播，刷新串流平台體育賽事紀錄。本月11至17日的Netflix一周收視報告中，《拳戰擂台》上架短短3日錄得4660萬觀看次數，除在英語節目榜登頂，亦是上周最多人觀看的節目，並且遠遠抛離上星期的整體亞軍、在英語電影榜稱冠的《這個雪男不太冷》。另外，有關泰臣與積克保羅之戰的節目《最後倒數：拳戰擂台Paul vs. Tyson》亦佔英語節目收視榜第5位，可見兩人的賽事萬衆矚目。動畫《奧術英雄聯盟2》及《眼鏡蛇道館6》則分佔英語節目收視榜亞季。