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娛樂

泰臣《拳戰擂台》收視登頂 刷新Netflix紀錄

【明報專訊】58歲前世界級拳王泰臣上周五（15日）在美國得州與27歲網紅拳手積克保羅上演「復出戰」，結果前者激戰8個回合後飲恨，這場矚目之戰由影視串流平台Netflix直播，並取名《拳戰擂台Jake Paul vs. Mike Tyson》，除了AT&T體育館現場逾7.2萬座位爆滿之外，Netflix昨公布當日全球共1.08億觀衆收看直播，刷新串流平台體育賽事紀錄。本月11至17日的Netflix一周收視報告中，《拳戰擂台》上架短短3日錄得4660萬觀看次數，除在英語節目榜登頂，亦是上周最多人觀看的節目，並且遠遠抛離上星期的整體亞軍、在英語電影榜稱冠的《這個雪男不太冷》。另外，有關泰臣與積克保羅之戰的節目《最後倒數：拳戰擂台Paul vs. Tyson》亦佔英語節目收視榜第5位，可見兩人的賽事萬衆矚目。動畫《奧術英雄聯盟2》及《眼鏡蛇道館6》則分佔英語節目收視榜亞季。

英語電影榜除了《這個雪男不太冷》收視稱冠，《情約明年聖誕》及快將下架的《迷你兵團2》位列亞季。瑞典《放手再愛》、哥倫比亞紀錄片《失落的孩子：亞馬遜空難奇蹟》及印度《致命36區：消失凶間》則是非英語電影榜收視順序三甲。非英語節目方面，法國《籠中格鬥王》以870萬觀看次數登頂，西班牙《銀行攻防戰》及墨西哥《復仇狂花》緊隨其後；日本動畫《DAN DA DAN》佔殿軍，有村架純與坂口健太郎合演的日劇《再見的延續》本月14日上架，4日累積130萬觀看次數亦上榜，位列第9；韓劇成績比之前一周為佳，《浮游先生》和《貞淑的推銷》分佔第5及第7位。

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