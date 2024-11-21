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娛樂

聲沙現身香港粉絲見面會 Lisa刀叉歎菠蘿包讚好味

【明報專訊】韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa今年自組公司LLOUD發展個人事業，並舉行亞洲巡迴粉絲見面會《Lisa Fan Meetup in Asia 2024》，9日內走勻5個地方，包括新加坡、泰國、印尼、台灣，最後一站香港，前晚假亞洲國際博覽館舉行，逾萬粉絲捧場，Arena場館幾近坐滿，不少粉絲悉心打扮，其中有人穿上泰國傳統服裝出席，十分搶鏡。

記者：蘇珮欣

粉絲見面會前晚8時45分開始，Lisa穿著黑色露腰裝配毛毛長靴出場，唱出歌曲《LALISA》。並用英語跟香港粉絲打招呼，自言喉嚨狀態不好，有點聲沙。她稱在香港有許多美好回憶，上一次來港是與Blackpink隊友同行，稱很掛念她們。Lisa又謂前日天氣不太好，整日下着雨，還一度擔心會有颱風，使她心情分外緊張，感謝香港粉絲支持。

最愛點心雞蛋仔

見面會首個環節品嘗香港美食，表示最鍾意香港點心及雞蛋仔，不過大會沒安排這兩款，而是送上菠蘿包，Lisa優雅地用刀叉切開，吃了一小口，即好奇地問：「這是菠蘿包嗎？」場面搞笑，得悉菠蘿包沒有菠蘿後，仍大讚好味。

另一環節公開多張Lisa從未曝光的照片，包括早前擔任內衣騷模特兒的幕後花絮相。Lisa其後大玩「真心話大冒險」遊戲，被問到上傳社交媒體照片有何標準？她稱會先看照片氛圍，「有時想chill一點、有時想性感或可愛，其次看樣子是否好看」。Lisa隨即大曬最愛的拍照動作，展現性感及可愛一面。

見面會開始前，主辦方邀請部分觀眾參加「紅地氈活動」，粉絲只要按照大會指定dress code的花朵造型到場參加活動，就有機會上台與Lisa近距離接觸。最後大會選出5名精心打扮的粉絲上台，其中有粉絲扮成盆栽，拿下冠軍，獲Lisa送禮物兼合照。Lisa向台下粉絲抛送T恤之前，先惜惜T恤，惹來台下粉絲瘋狂搶奪。Lisa接着與一衆舞蹈員再次現身舞台，獻唱《New Woman》期間大跳椅子舞；又唱出《Moonlit Floor》及《Money》等快歌，台下歌迷亦不時跟隨節奏擺動身體，揮動手上粉紅心心應援棒，據悉Kayan9896（吳家忻）及張天穎等藝人亦有捧場。Lisa全晚演出約80分鐘，見面會至晚上10時零5分完結。

明年2月出黑膠碟

另外，前晚粉絲見面會結束前，現場打出「ALTER EGO」和「02.28.2025」字句，藉以宣布Lisa明年2月28日推出首張個人專輯《Alter Ego》，其公司LLOUD隨即透過YouTube頻道公開新碟的宣傳短片，一身黑色性感打扮的Lisa踏上發光跑道，然後又唱又跳。據報專輯收錄《Rockstar》、《Moonlit Floor》及《New Woman》等單曲外，還有從未曝光新歌登場，最令粉絲感興奮的是，除了CD版更有黑膠唱片，以供粉絲珍藏，目前已可透過官方網站預訂。

相關字詞﹕Lisa香港粉絲見面會 Blackpink成員Lisa 韓國女團Blackpink

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