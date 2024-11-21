組「死腳膠」闖日本 ERROR自誇必紅 吳保錡無意諷刺關心妍跑馬拉松

記者：林蘊兒

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）昨日宣傳ViuTV新節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》，4子化身金屬樂隊「死腳膠」出場，透露事前苦練數月學樂器，演繹新歌《音思路》。保錡與阿Dee鬥rap歌後，再和肥仔鬥舉啞鈴搞氣氛，阿Dee還獲媽媽及數名親友到場支持。

阿Dee肌肉痠痛撐拐杖

穿厚底鞋的阿Dee撐拐杖現身，193取笑對方穿厚底膠鞋目的是墊高自己。阿Dee解釋撐拐杖原因，「早幾日左腳小腿突然抽筋，可能做完運動有關，之後肌肉痛到有撕裂感覺，所以用拐杖輔助行路，希望一周後回復正常」。

ERROR今次組樂隊「死腳膠」闖日本，節目中認真練習彈奏，4子自覺很勤力，充滿自信說：「可以用這個名稱試試再重新出道，應該可以紅到去日本。拍節目時，我們似變成國際巨星一樣，受當地人款待招呼，又接受電視台訪問。未來相信可以同日本傾更多合作，促進兩地經濟交流。」193稱「死腳膠」的作品從未派台，仍算是新人，有信心明年在樂壇頒獎禮奪組合金獎。

193稱保錡無意攻擊任何人

關心妍日前參與機場三跑5公里賽事，自稱參加馬拉松，網民更正她跑的是5公里賽，不是跑馬拉松，保錡隨後在網上發文解釋馬拉松定義，被指疑暗諷關心妍，他之後刪文，再發文澄清不是講緊任何人。保錡昨日稱在社交平台已發文澄清是誤會一場，「我都曾經犯錯，所以想講清楚，馬拉松是跑42.195公里，並沒有提及其他人。我一心是轉述事件，更加不知道事件與關心妍有關，所以沒有諷刺她的意思」。193表示保錡無意攻擊任何人，反而自嘲是「ViuTV叻哥」，如今地位被保錡搶走。保錡笑說：「咁我做譚詠麟，但明星足球隊最近都要『分家』。」

保錡開心被鬧 代表節目有人睇

對於主持節目《呢度住吓 嗰度住吓》，被觀眾批評態度輕佻，說話低俗，很失禮，保錡承認做得不好，需要反思，「每個節目都有自己風格，不應該用同一種態度和方法去演繹，因為不是每次做法都恰當。我承認令節目變得低俗，已經反思，以後會打醒十二分精神，聽取網民的批評，會作出改變，因自己想繼續在電視界發展。不過亦感到開心，有人罵即是代表節目有人留意，都是好事」。