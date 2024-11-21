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娛樂

甄濟如專注工作唔急初戀 張馳豪籌備音樂微電影

【明報專訊】甄濟如與張馳豪昨日到新城電台接受節目《Z世代咪高峰會》訪問，各自宣傳新歌和分享成為樂壇新人感受。甄濟如表示入行後更了解自己，結識不少新朋友，包括炎明熹（Gigi）、張天穎及Moon Tang（鄧凱文）等，希望將來有機會交流合作，透露跟Gigi主要傾音樂，不太清楚對方合約問題。廣東話麻麻的她最近忙宣傳首支廣東歌《次次》，為求完美苦練多次，前晚在慈善活動首次現場演繹，順利過關。

甄為演出犧牲睇Lisa

甄濟如自爆為演出犧牲，「活動撞正韓國女團Blackpink成員Lisa在亞博開粉絲見面會，原本想跟朋友去見識，為了演出去不成，沒有失望，工作行先」。她欣賞Lisa唱得又跳得，視為目標，她目前最緊要不是學跳舞，先練好廣東話，有看父親甄子丹和周星馳的戲，自嘲聽得明，但講得差。找個香港男友幫手惡補，甄濟如爆未拍過拖，「我好忙，沒有時間，而且得20歲，想努力工作，不心急拍拖」。是否父親出名打得，嚇怕男生埋身？她笑說：「可能係。」沒有戀愛經驗，她靠聽別人戀愛故事和看電影取靈感寫情歌，又希望年底樂壇頒獎禮，有份參加，趁機見識。

張馳豪早前在音樂節目認識甄濟如，聽過對方創作的作品，大讚很有音樂才華，盼將來有機會合作。他準備年底前為歌曲《宇宙逃生口》推出英文版，又籌備音樂微電影計劃，詳情稍後公布。有沒有信心在樂壇頒獎禮取得成績，張馳豪認為有份參與已開心，可趁機見朋友和偶像湊熱鬧。

記者：林蘊兒

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